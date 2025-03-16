РФ ударила по Украине десятками дронов: в ВСУ раскрыли детали 'прилетов'

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- Сил обороны минувшей ночью сбили 47 вражеских дронов
- В результате российской атаки пострадали 4 области
Подразделения Сил обороны минувшей ночью сбили 47 вражеских БпЛА из 90, атаковавших территорию Украины.
В то же время вражеских 33 беспилотника-имитатора локационно потеряны, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, 33 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий).
Как отмечается, в ночь на 16 марта (с 18.30 15 марта) противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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