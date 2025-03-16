РФ ударила по Украине десятками дронов: в ВСУ раскрыли детали 'прилетов'

Подтверждено сбитие 47-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

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ВСУ сбивают вражеские дроны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБрТРО

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Сил обороны минувшей ночью сбили 47 вражеских дронов

В результате российской атаки пострадали 4 области

Подразделения Сил обороны минувшей ночью сбили 47 вражеских БпЛА из 90, атаковавших территорию Украины.

В то же время вражеских 33 беспилотника-имитатора локационно потеряны, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, 33 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий).

Как отмечается, в ночь на 16 марта (с 18.30 15 марта) противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.

/ Инфографика: Главред

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

/ ВС ВСУ

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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