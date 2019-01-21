"Кровавая точка": экс-депутат Госдумы спрогнозировал конец дискуссии насчет отношений РФ и Беларуси

Конец дискуссии насчет отношений России и Беларуси может быть кровавым, полагает экс-депутат Госдумы

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, что Беларусь уже давно не является независимым государством, экономически, политически, в военном отношении, она — колония РФ.

Белорусский президент Александр Лукашенко сейчас — губернатор с особым статусом, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, точку в дискуссии насчет отношений Беларуси и РФ могут поставить российские спецслужбы, и эта точка может быть кровавой.

"...Беларусь перестала быть независимым государством в тот момент, когда Александр Григорьевич (Лукашенко — Ред.) отменил выборы. В форме авторитарного государства — это связанные вещи", — отметил политик.

Читайте такжеЭксперт предупредил, к походу на какую страну готовится "русский мир"Боровой подчеркнул, что решение по Беларуси будет приниматься в Кремле, и лидер страны это понимает.

"Кремль уже включил механизмы принуждения, а если эти механизмы включатся в полной мере, то Лукашенко просто не удержится у власти", — добавил оппозиционер.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что 2019 и 2020 годы станут для Беларуси непростыми — страну будут очень сильно "пробовать на зуб".

Напомним, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что российский президент Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а Александр Лукашенко пытается сохранить в белорусском государстве личную власть.