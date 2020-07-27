Болгария изменила правила въезда для украинцев - в чем суть

Болгария упростила правила въезда для украинцев / zn.ua

Правительство Болгарии упростило въезд для граждан некоторых стран при условии, что туристы будут иметь отрицательный тест на COVID-19. В частности новые правила от Министерства здравоохранения Болгарии касаются и украинцев.

Об этом сообщает Reuters.

Так, туристы из Украины смогут въезжать в Болгарию с 30 июля при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия.

С 28 июля Болгария будет принимать граждан балканских стран, а также Молдовы, Израиля и Кувейта при тех же условиях.

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Болгария стремится восстановить свои черноморские курорты, на которые в этом году не смогли прибыть иностранцы в результате пандемии.

Напомним, в понедельник, 27 июля, правительство Болгарии продлило конца августа действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране на фоне новой вспышки коронавируса.

Также Главред писал, что глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он подчеркнул, что собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.