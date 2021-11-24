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За "Игру в кальмара" в КНДР расстреляли мужчину и посадили школьников

24 ноября 2021, 16:20
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Строгий закон" об искоренении реакционной мысли и культуры" впервые применили к несовершеннолетним.

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В КНДР убили мужчину, который распространял сериал "Игра в кальмара" / коллаж Главред

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) приговорили к расстрелу мужчину, который привез в страну контрабандой и продавал сериал Netflix "Игра в кальмара".

Были задержаны также семь несовершеннолетних, которые успели купить у мужчины цифровой носитель и посмотреть кинопроизведение. Об этом анонимный полицейский рассказал изданию Radio Free Asia. Старшекласснику, купившему USB-карту, присудили пожизненное заключение. Его друзья, которые также посмотрели сериал, теперь вынуждены в течение пяти лет находиться в исправительно-трудовых лагерях.

Читайте такжеДети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами"Из-за этого случая властитакже уволили и исключили из Коммунистической партии классного руководителя учеников, директора учебного заведения и секретаря по делам молодежи. Собеседник издания отметил, что их, скорее всего, отправят на работу в угольные шахты или вышлют до сельских районов страны. Он подчеркнул, что это подняло волну тревоги среди всех школьных учителей. Они волнуются, чтобы самим не попасть в такую ситуацию, если кто-то из их учеников просмотрит сериал.

В Северной Корее нет Netflix и запрещены иностранные информационные продукты. В стране действует закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры". Наказанными могут быть все, кто хранит, распространяет или даже просто просматривает информационные материалы из капиталистических государств, особенно из Южной Кореи и США. Этим законом предусмотрено также максимальное наказание – смертная казнь. Однако из-за популярности "Игры в кальмара" жители страны иногда пытаются на свой риск тайно распространять сериал на цифровых носителях.

Интересные факты об "Игре в кальмара"

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на экраны в сентябре 2021 года и сразу получил огромную популярность. Кинопроизведение сняли в жанре выживания, триллера и драмы. Всего за несколько недель картина заняла лидирующие позиции на стриминговом сервисе Netflix в 90 странах.

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Недавно режиссер сериала Хван Дон Хек сообщил, что будет снимать продолжение своего творения.

"Относительно второго сезона было столько давления, столько спроса и столько любви, что нам не оставили выбора. Скажу, что второй сезон действительно будет", – заявил южнокорейский режиссер.

Когда именно может выйти второй сезон, режиссер пока не прогнозирует. Он отмечает, что сейчас занимается планированием сиквела.

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новости КНДР Северная Корея сериалы сериалы Netflix КНДР игра в кальмара
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