Пенсии предпринимателям в Украине будут назначать по-новому

Пенсии в Украине / УНИАН

Пенсионная реформа 2022 года предполагает поощрение ФЛП к накоплению денег на личных пенсионных счетах.

"Сейчас ФЛПы уплачивают ЕСВ (единый социальный взнос, – ред.) за себя, исходя из минимальной зарплаты, и они могут рассчитывать на солидарную пенсию. Законопроектом им предоставляется такая опция: если они захотят что-то отложить, то государство на их счета приложит столько же , но не более 3% от размера средней заработной платы в расчете на одного участника системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения в год", – объяснила смысл реформы одна из инициаторов внедрения накопительной пенсионной системы, народный депутат Галина Третьякова своем интервью Главкому.

Она отметила, что для предпринимателей опция с открытием накопительных пенсионных счетов – добровольная, в отличие от наемных работников.

Пенсионная реформа

Это вызвано более высоким риском работы, поэтому о своей пенсии они должны заботиться сами.

Редакция Законопроекта "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" ко второму чтению предусматривает стопроцентное гарантирование сохранности средств на накопительных счетах государственным бюджетом, хотя конечный вариант реформы еще не принят.

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Для осуществления законопроекта система пенсионного обеспечения должна находиться под постоянным наблюдением.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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