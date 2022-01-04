УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Украинки получат доплату в 9% за повышение пенсионного возраста: кто именно

4 января 2022, 14:15

Важно учитывать, говорят чиновники, что для того, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, в нынешнем нужно иметь минимум 29 лет стажа.

Деньги, пенсия
Украинки получат доплату в 9% за повышение пенсионного возраста: кто именно/ УНИАН

Украинки, которые выйдут на пенсию в 2022-м (исполнится 60 лет), получат доплату к выплате в размере 9%. Такая доплата должна частично компенсировать повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет (которое постепенно шло поэтапно с 2011 года), говорится в постановлении Кабмина №963.

Отметим, доплату получат те украинки, которые родились с 1 января 1962-го по 31 декабря 1962-го (то есть пенсионный возраст для них наступит в текущем году).

"Ежемесячное повышение, предусмотренное настоящим пунктом, устанавливается в пределах максимального размера пенсии, определенного Законом. Выплаты, определенные пунктами 1-3 этого постановления, финансируются за счет средств государственного бюджета", – говорится в постановлении.

В Украине действует единый пенсионный возраст для мужчин и женщин – 60 лет. Однако важно учитывать, что для того, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, в нынешнем нужно иметь минимум 29 лет стажа. Если 60 лет исполняется в 2022-м, но к этому моменту есть от 19 до 29 лет стажа, то работать придется до 63 лет.

Если есть стажа всего от 15 до 19 лет, то пенсию назначат только с 65 лет. А те, кто не имеет и 15 лет стажа, то вообще не имеют права на получение пенсии.

Реклама

Читайте такжеВ Тернополе бабушка потеряла свою пенсию перед Новым годом, но неравнодушные собрали для нее деньги

Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

Другие новости:

viber
пенсия пенсионеры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украинки получат доплату в 9% за повышение пенсионного возраста: кто именно». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаФинансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находка Водка и пиво резко подорожают: когда и на сколько украинцам придется раскошелитьсяВодка и пиво резко подорожают: когда и на сколько украинцам придется раскошелиться Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на завтра, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияГороскоп на завтра, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлечения "Сожрал Россию, теперь пучит": Путина во время новогоднего обращения подняли на смех"Сожрал Россию, теперь пучит": Путина во время новогоднего обращения подняли на смех
14:15

Украинки получат доплату в 9% за повышение пенсионного возраста: кто именно

14:14

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

14:12

Солист Maneskin Дамиано Давид показал редкий снимок с возлюбленной

13:57

Цифры в платежках взлетели на 500 гривен: в Украине рекордно подорожала доставка газаВидео

13:38

В Украине вводят бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет

Реклама
13:26

Сняла белье и сходила в туалет: во Львове девушка осквернила памятник Бандере

13:04

В Полтаве объявили тендер на "Большую стройку" новой взлетно-посадочной полосы аэропорта

13:00

Гороскоп на завтра, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияВидео

12:57

Сначала избил, а потом зарезал: во Львовской области сын жестоко расправился с собственным отцомФото

12:56

В Сети возмутились из-за гор мусора после празднования у главной елки в центре КиеваВидео

12:40

Как Швейцария спасла дочь Медведчукамнение

12:40

Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники

12:38

Налоговая запустит проверки компаний и ФОПов: кого из них коснется

12:38

Влад Яма чуть не умер во время новогоднего концертаВидео

12:20

Привлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 январяВидео

12:19

Кличко выпустил календарь на "2222 год" с коллекцией своих ляпов

12:16

Дикий пранк в Днепре: школьник плюнул в лицо продавца киоска и нарвался на неожиданную ответкуВидео

11:45

"Выгонять таких "дипломатов" надо": Ярош жестко разнес посла Израиля

11:42

Морозы до -15: прогноз погоды в Украине на рождественскую неделю

11:39

День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца

Реклама
11:32

Дочь Сумской показала идеальную фигуру в соблазнительном тигровом мини

11:21

Как поливать орхидею зимой и не загубить тропическую красавицуВидео

10:58

Украина рискует потерять безвиз из-за потока нелегалов: в ГМС раскрыли худший сценарийВидео

10:39

Священник поил аспиранта настойками и отвез к себе домой: новые детали секс-скандала в УПЦ МПВидео

10:29

В Одессе продавцы облили соляркой и выкинули тысячи елок

10:05

Украине пора дать место за столом НАТО – РасмуссенВидео

09:52

В мире нашли смесь коронавируса и гриппа: что такое "флурона" и какие у нее симтомы

09:48

Соратник гриппа: что будет с коронавирусом в Украине в 2022 году

09:43

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

09:42

От конъюнктивита до выпадения волос: названы самые нетипичные симптомы ОмикронаВидео

09:33

Медведчук пожаловался, что Швейцария аннулировала его дочери учебную визуВидео

09:03

Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

08:56

Нутрициолог объяснила, кому категорически нельзя есть сливочное маслоВидео

08:50

Резня на Николаевщине: всплыли неожиданные детали убийства на новогодней дискотекеВидео

08:39

Гороскоп на сегодня, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньгиВидео

08:07

В США анонсировали санкционный удар по Северному потоку-2Видео

07:57

Украину зальют дожди, на термометрах - "плюсы": синоптик уточнил прогноз погоды до РождестваВидео

07:45

Путин все проиграл вчистуюмнение

07:11

На Закарпатье посреди зимы зацвели подснежники

06:48

Иллюзия стабильности гривны и начало конца доллара: каким будет курс основных валют в 2022 годумнение

Реклама
06:36

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: что о нем известно

06:01

Самые модные стрижки 2022 для женщин после 50 лет с потрясающим омолаживающим эффектомФото

05:40

Самый вкусный и очень полезный узвар на Рождество 2022: готовить всего 10 минутВидео

05:30

Как преодолеть стресс на работе: топ-10 советов психологов

05:10

Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные переменыВидео

04:46

В Киеве могут ввести спецпропуски на транспорт

04:16

В Украине дорожает алкоголь: за водку и пиво придется платить большеВидео

03:57

Кто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возрастВидео

03:50

Назван напиток, из-за которого выпадают волосы

03:21

Ксения Собчак показала голую пятую точку в бане - фото без белья и макияжа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять