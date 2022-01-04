Украинки получат доплату в 9% за повышение пенсионного возраста: кто именно

Важно учитывать, говорят чиновники, что для того, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, в нынешнем нужно иметь минимум 29 лет стажа.
Украинки, которые выйдут на пенсию в 2022-м (исполнится 60 лет), получат доплату к выплате в размере 9%. Такая доплата должна частично компенсировать повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет (которое постепенно шло поэтапно с 2011 года), говорится в постановлении Кабмина №963.
Отметим, доплату получат те украинки, которые родились с 1 января 1962-го по 31 декабря 1962-го (то есть пенсионный возраст для них наступит в текущем году).
"Ежемесячное повышение, предусмотренное настоящим пунктом, устанавливается в пределах максимального размера пенсии, определенного Законом. Выплаты, определенные пунктами 1-3 этого постановления, финансируются за счет средств государственного бюджета", – говорится в постановлении.
В Украине действует единый пенсионный возраст для мужчин и женщин – 60 лет. Однако важно учитывать, что для того, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, в нынешнем нужно иметь минимум 29 лет стажа. Если 60 лет исполняется в 2022-м, но к этому моменту есть от 19 до 29 лет стажа, то работать придется до 63 лет.
Если есть стажа всего от 15 до 19 лет, то пенсию назначат только с 65 лет. А те, кто не имеет и 15 лет стажа, то вообще не имеют права на получение пенсии.
Читайте такжеВ Тернополе бабушка потеряла свою пенсию перед Новым годом, но неравнодушные собрали для нее деньги
Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
Другие новости:
- Украинцам могут уменьшить пенсии: кому не повезет
- Повышение пенсий в 2021 году: в Минсоцполитики рассказали, кому ждать прибавки