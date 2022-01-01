Кто из украинцев может досрочно уйти на пенсию: чиновники дали ответ / УНИАН

В Украине лица предпенсионного возраста имеют право выйти на заслуженный отдых в досрочном порядке. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда.

Также это возможно в случае сокращения штатов на предприятии, сообщили в управлении труда и соцзащиты населения одного из городских советов. При этом в документах, которые подаются в, обязательно должно быть зафиксировано, что работник был уволен по инициативе работодателя.

В случае, если будущий пенсионер имеет полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), он также должен зарегистрироваться в службе занятости на протяжении недели после увольнения.

Кроме того, размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и зарплаты, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. При этом досрочный выход на пенсию на ее размер не повлияет.

Читайте такжеУкраинцам перед Новым годом увеличили надбавку к пенсиям, но повезло не всем

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

Другие новости: