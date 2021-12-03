Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решения

При выходе на пенсию у женщин которые меняли фамилию, вступая в брак, а потом развелись, могут возникнуть проблемы.
В Украине у женщин пожилого возраста могут возникнуть проблема с пенсиями. Это касается тех, кому нужно подтвердить девичью фамилию.
О том, какие документы и куда необходимо подать для решения проблемы пишет издание На пенсии.
Куда обращаться и с какими документами
Для начала необходимо получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния.
Это можно сделать в любом отделе РАГС независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.
Что указывают в заявлении на выписку
- фамилию, имя и отчество, дата и место рождения лица, относительно сведений о котором получен запрос;
- серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;
- регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния;
- фамилия, имя, отчество второго супруга (дополнительно указывается в случае подачи заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра об актовой записи о браке или расторжении брака).
Как подать заявление
- непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;
- отправив документы по почте (рекомендованным письмом);
- в электронном виде через сеть Интернет с использованием вебпортала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (https://dracs.minjust.gov.ua/).
Стоимость выписки из Реестра
Заявитель предъявляет паспорт гражданина Украины или паспортный документ и в соответствующих случаях документы, подтверждающие родственные или семейные отношения.
В случае отправки заявления почтовой связью выписка из Реестра направляется заявителю по почте.
Если документы отправляются в электронном виде через Интернет с использованием веб-портала, то подают заявление установленной формы с наложением квалифицированных электронных подписей и отсканированные копии необходимых документов.
К заявлению добавляют документ о внесении платы за выдачу выписки из Реестра или уведомление о реквизитах платежа (кода квитанции) или подтверждения права на бесплатное получение выписки из Реестра.
Плата за выдачу выписки из Реестра составляет 73 грн.
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
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