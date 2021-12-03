УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решения

3 декабря 2021, 16:58
Прослушать новость
Остановить

При выходе на пенсию у женщин которые меняли фамилию, вступая в брак, а потом развелись, могут возникнуть проблемы.

Пенсии
Украинок предупредили о возможных проблемах с пенсиями / УНИАН

В Украине у женщин пожилого возраста могут возникнуть проблема с пенсиями. Это касается тех, кому нужно подтвердить девичью фамилию.

О том, какие документы и куда необходимо подать для решения проблемы пишет издание На пенсии.

Куда обращаться и с какими документами

Для начала необходимо получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния.

Это можно сделать в любом отделе РАГС независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.

Что указывают в заявлении на выписку

  • фамилию, имя и отчество, дата и место рождения лица, относительно сведений о котором получен запрос;
  • серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;
  • регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния;
  • фамилия, имя, отчество второго супруга (дополнительно указывается в случае подачи заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра об актовой записи о браке или расторжении брака).

Как подать заявление

  • непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • отправив документы по почте (рекомендованным письмом);
  • в электронном виде через сеть Интернет с использованием вебпортала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (https://dracs.minjust.gov.ua/).

Стоимость выписки из Реестра

Заявитель предъявляет паспорт гражданина Украины или паспортный документ и в соответствующих случаях документы, подтверждающие родственные или семейные отношения.

Реклама

В случае отправки заявления почтовой связью выписка из Реестра направляется заявителю по почте.

Если документы отправляются в электронном виде через Интернет с использованием веб-портала, то подают заявление установленной формы с наложением квалифицированных электронных подписей и отсканированные копии необходимых документов.

К заявлению добавляют документ о внесении платы за выдачу выписки из Реестра или уведомление о реквизитах платежа (кода квитанции) или подтверждения права на бесплатное получение выписки из Реестра.

Плата за выдачу выписки из Реестра составляет 73 грн.

Читайте такжеПовышение пенсий в 2021 году: в Минсоцполитики рассказали, кому ждать прибавки

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

Читайте еще:

viber
пенсии пенсия пенсионеры выплаты пенсии
Сейчас вы просматриваете новость «Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решения». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способПринесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеДелаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стиле Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойСамая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкой Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругСамый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг Готовим идеальный омлет: как его сделать не только вкусным, но и пышнымГотовим идеальный омлет: как его сделать не только вкусным, но и пышным
17:32

Нестандартный балет от Кухар и Стоянова и фотошоп для DOROFEEVA: каким будет новый выпуск шоу Вечерний Квартал

17:24

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

17:18

В Харькове мужчина переоделся в нищего и избивал людей, которые не дали ему милостынюВидео

16:58

Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решенияВидео

16:49

Отечественное не в фаворе: какую музыку слушали украинцы в 2021 году

Реклама
16:49

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабряВидео

16:30

Эксперты объяснили связь между падением цен на руду и металлургическим рынком в УкраинеВидео

16:28

США назвали РФ единственной страной, которая накапливает войска у границ для шантажа соседейВидео

16:23

Под Львовом загорелся костел, столб дыма видно за километрыВидео

16:23

Блокада подорожания популярных продуктов в Украине: в Раде предлагают вернуть госконтроль над ценамиВидео

16:16

Памперсы и синтезатор для Зеленского: Гончаренко и Лерос посоревновались в остроумии в РадеВидео

16:03

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

15:59

Вступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум КремляВидео

15:57

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

15:41

Ни одна машина не пропустила "скорую": в Славянске врачи не смогли спасти 3-летнего ребенка

15:39

У Путина выдвинули Байдену ультиматум из-за Украины и НАТОВидео

15:12

Готовность ВСУ и поддержка Запада: Украина нанесет контрудар в случае атаки с границы БеларусиВидео

14:56

Семья 6-летней Мирославы Третяк осталась без компенсации: "не доказали бездействие государства"

14:56

Украинцам резко взвинтили тариф на газ: кому придется раскошелитьсяВидео

14:48

Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Видео

Реклама
14:47

В Италии нашли мертвой украинку – сиротами остались двое детей

14:44

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

14:42

Умерла Нина Ургант - советская актриса, звезда фильмов Белорусский вокзал и Я родом из детства

14:29

Солнечное затмение 4 декабря 2021: кому из знаков зодиака оно принесет позитивные перемены и удачу

14:28

Арестович рассказал о планах по мобилизации: есть 150 тысяч подготовленного резерва

14:24

19 тонн аммиака под открытым небом: под Винницей перевернулась фура с опасным веществомВидео

14:18

"Купили поддельный сертификат - покайтесь": священник-униат обратился к украинцам с пламенной речьюВидео

14:13

Екатерина Кухар сразила наповал образом строгой учительницы в черном мини-платье

13:58

Вызов Путина на прямые переговоры: в Слуге народа назвали цель ЗеленскогоВидео

13:46

Коронавирус на третьем месте среди причин смертей в Украине – НАНВидео

13:42

Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифыВидео

13:36

Комаровский "разнес" популярный миф о вакцинации о COVID-19

13:26

Киевлянка хладнокровно расправилась со знакомым ради куртки и телефона

13:13

Украинцам в специальных центрах будут объяснять, как тратить "вовину тысячу"

13:00

Гороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

12:52

"Укрнафта" завершила бурение скважины на Верхнемасловецком месторождении

12:50

В Украине металлурги вложили дополнительную прибыль от роста цен на железную руду в модернизацию

12:41

Траур Железного Арни: Шварценеггер потерял близкого человека

12:39

"Как минимум, восемь": Ляшко анонсировал выход регионов из "красной" зоны

12:39

Украина впервые выделила деньги на закупку самых дорогих в мире лекарств для детей

Реклама
12:37

Мировые цены на железную руду будут падать, конкуренция будет расти - эксперт

12:23

На встрече с замом Садового умер директор Дома ученых, где устроили БДСМ-вечеринку в день ГолодомораВидео

12:18

Удар по штамму Дельта: вакцинированные люди менее заразны - исследованиеВидео

12:03

"Образовался дефицит": в Украине взлетят цены на техникуВидео

12:02

"Большая стройка": движение вантовым мостом на Хортицу полностью откроется в конце декабря

11:51

До конца года цена будет падать: эксперт рассказал, какой будет стоимость дизтопливаВидео

11:33

Аномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогнозВидео

11:31

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

11:01

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

10:54

15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять