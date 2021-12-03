Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решения

Украинок предупредили о возможных проблемах с пенсиями / УНИАН

В Украине у женщин пожилого возраста могут возникнуть проблема с пенсиями. Это касается тех, кому нужно подтвердить девичью фамилию.

О том, какие документы и куда необходимо подать для решения проблемы пишет издание На пенсии.

Куда обращаться и с какими документами

Для начала необходимо получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния.

Это можно сделать в любом отделе РАГС независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.

Что указывают в заявлении на выписку

фамилию, имя и отчество, дата и место рождения лица, относительно сведений о котором получен запрос;

серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;

регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния;

фамилия, имя, отчество второго супруга (дополнительно указывается в случае подачи заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра об актовой записи о браке или расторжении брака).

Как подать заявление

непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;

отправив документы по почте (рекомендованным письмом);

в электронном виде через сеть Интернет с использованием вебпортала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (https://dracs.minjust.gov.ua/).

Стоимость выписки из Реестра

Заявитель предъявляет паспорт гражданина Украины или паспортный документ и в соответствующих случаях документы, подтверждающие родственные или семейные отношения.

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В случае отправки заявления почтовой связью выписка из Реестра направляется заявителю по почте.

Если документы отправляются в электронном виде через Интернет с использованием веб-портала, то подают заявление установленной формы с наложением квалифицированных электронных подписей и отсканированные копии необходимых документов.

К заявлению добавляют документ о внесении платы за выдачу выписки из Реестра или уведомление о реквизитах платежа (кода квитанции) или подтверждения права на бесплатное получение выписки из Реестра.

Плата за выдачу выписки из Реестра составляет 73 грн.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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