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Почему 18 июня нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
17 июня 2026, 15:28
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По народной традиции, 18 июня особенно осторожно относились к словам и поступкам.
Какой церковный праздник 18 июня
Какой церковный праздник 18 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 18 июня
  • Что можно делать 18 июня
  • Что нельзя делать 18 июня

В среду, 18 июня, православные христиане чтят память святого мученика Леонтия, который прославился своей непоколебимой верой и стойкостью перед лицом жестоких преследований. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 июня

Святой Леонтий жил во времена Римской империи, когда последователи христианства подвергались гонениям за свои религиозные убеждения. В ту эпоху открытое исповедание веры требовало большого мужества, поскольку могло стоить человеку свободы, положения в обществе и даже жизни.

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Согласно церковному преданию, Леонтий был связан с военной службой. Несмотря на высокий статус и возможные последствия, он отказался поклоняться языческим богам и открыто заявил о своей преданности христианской вере. Такой выбор стал настоящим испытанием, ведь отказ выполнять требования властей воспринимался как серьезное преступление.

После ареста святого привели на суд, где ему предложили отречься от своих убеждений и принести жертву языческим божествам. Однако Леонтий остался верен Христу и не отказался от своих взглядов даже под угрозой сурового наказания.

Предание рассказывает, что мученик стойко переносил пытки и страдания, сохраняя душевное спокойствие и надежду на Божью помощь. Его мужество и преданность вере стали примером для многих поколений христиан.

Приметы 18 июня

  • Если 18 июня солнечно и тихо - лето будет теплым и урожайным.
  • Обильная роса с утра - к ясному и жаркому дню.
  • Если утром много паутины в воздухе - ближайшие дни будут сухими.

Что нельзя делать 18 июня

По народной традиции, в этот день особенно осторожно относились к словам и поступкам. Верили, что жалобы на свою судьбу или употребление алкоголя могут привлечь неприятности. Так же считалось опасным конфликтовать, ругаться или давать обещания, не имеющие искреннего исполнения - все это, по поверьям, могло обернуться потерями или болезнями.

Что можно делать 18 июня

В народных представлениях этот период года воспринимался как момент, когда солнце как бы замирает в высшей точке своей силы, излучая особенно интенсивный свет и тепло. Считалось, что тогда наступает пик летней жары. Также существовало поверье, будто в эти дни пространство между мирами становится тоньше: в земле открываются своеобразные "разрывы", сквозь которые можно заглянуть в дальние края или даже в потусторонний мир.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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