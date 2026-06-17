Почему 18 июня нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

По народной традиции, 18 июня особенно осторожно относились к словам и поступкам.

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Какой церковный праздник 18 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 18 июня

Что можно делать 18 июня

Что нельзя делать 18 июня

В среду, 18 июня, православные христиане чтят память святого мученика Леонтия, который прославился своей непоколебимой верой и стойкостью перед лицом жестоких преследований. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 июня

Святой Леонтий жил во времена Римской империи, когда последователи христианства подвергались гонениям за свои религиозные убеждения. В ту эпоху открытое исповедание веры требовало большого мужества, поскольку могло стоить человеку свободы, положения в обществе и даже жизни.

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Согласно церковному преданию, Леонтий был связан с военной службой. Несмотря на высокий статус и возможные последствия, он отказался поклоняться языческим богам и открыто заявил о своей преданности христианской вере. Такой выбор стал настоящим испытанием, ведь отказ выполнять требования властей воспринимался как серьезное преступление.

После ареста святого привели на суд, где ему предложили отречься от своих убеждений и принести жертву языческим божествам. Однако Леонтий остался верен Христу и не отказался от своих взглядов даже под угрозой сурового наказания.

Предание рассказывает, что мученик стойко переносил пытки и страдания, сохраняя душевное спокойствие и надежду на Божью помощь. Его мужество и преданность вере стали примером для многих поколений христиан.

Приметы 18 июня

Если 18 июня солнечно и тихо - лето будет теплым и урожайным.

Обильная роса с утра - к ясному и жаркому дню.

Если утром много паутины в воздухе - ближайшие дни будут сухими.

Что нельзя делать 18 июня

По народной традиции, в этот день особенно осторожно относились к словам и поступкам. Верили, что жалобы на свою судьбу или употребление алкоголя могут привлечь неприятности. Так же считалось опасным конфликтовать, ругаться или давать обещания, не имеющие искреннего исполнения - все это, по поверьям, могло обернуться потерями или болезнями.

Что можно делать 18 июня

В народных представлениях этот период года воспринимался как момент, когда солнце как бы замирает в высшей точке своей силы, излучая особенно интенсивный свет и тепло. Считалось, что тогда наступает пик летней жары. Также существовало поверье, будто в эти дни пространство между мирами становится тоньше: в земле открываются своеобразные "разрывы", сквозь которые можно заглянуть в дальние края или даже в потусторонний мир.

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