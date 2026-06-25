Почему 26 июня нельзя брать или давать деньги взаймы: какой церковный праздник

По приметам, ссуженное может не вернуться, а финансовые договоренности - испортить отношения между людьми.

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Какой церковный праздник 26 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 26 июня

Что можно делать 26 июня

Что нельзя делать 26 июня

В пятницу, 26 июня, православные верующие чтят память святого преподобного Давида Солунского - подвижника, посвятившего свою жизнь молитве, аскезе и духовному служению. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 июня

Исторических сведений о ранних годах жизни святого сохранилось немного. Согласно церковному преданию, Давид происходил из восточных областей Византийской империи. Еще в юности он решил отказаться от мирской жизни и посвятить себя служению Богу.

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Со временем преподобный прибыл в Фессалонику (нынешние Салоники), где вступил в монастырь святых мучеников Феодора и Меркурия. Здесь он начал монашеский путь, проводя дни в молитвах, строгом посте и духовных подвигах.

Позже Давид избрал еще более суровый образ жизни. Покинув монастырь, он поселился неподалеку от Солуни, устроив себе скромное жилище под миндальным деревом. Именно там прошел самый значимый период его подвижничества, который продолжался около семи десятилетий.

Святой добровольно отказался от удобств и мирских благ, стойко перенося холод, зной и лишения. Его дни были наполнены молитвой, размышлениями о Боге и духовным совершенствованием. Благодаря своей преданности вере преподобный Давид стал примером смирения, терпения и истинного служения Господу для многих поколений христиан.

Приметы 26 июня

Если утро ясное и тихое - лето будет стабильным, без резких похолоданий.

Сильная роса утром - до жаркого и сухого дня.

Если вечером много комаров и мошек - следующий день будет теплым и без ветра.

Что нельзя делать 26 июня

В этот день не рекомендуется брать или давать деньги взаймы. По приметам, ссуженное может не вернуться, а финансовые договоренности - испортить отношения между людьми.

Что можно делать 26 июня

В народной традиции этот день называют Давид-земляничник, ведь именно на него приходится обычай отправляться в лес за первой ароматной земляникой. Собранные ягоды заготовляют на зиму - варят из них целебное варенье, а листья высушивают, чтобы зимой заваривать ароматный чай.

Существует поверье: если положить несколько земляничных листочков в левый карман, они словно "притягивают" счастливые события и финансовую удачу. А приготовленные в этот день вареники или выпечка с земляникой, по народным представлениям, приносят в дом благополучие, здоровье и щедрость лета.

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