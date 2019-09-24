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Сверхъестественное 15 сезон: график выхода, сюжет и актеры

24 сентября 2019, 16:57

Финальный 15 сезон Сверхъестественного выходит на экраны в октябре. Сколько будет серий, какой сюжет, и когда смотреть Сверхъестественное - читай на Главреде.

Сверхъестественное 15 сезон
Сверхъестественное 15 сезон: график выхода серий и сюжет / CW

Сериал Сверхъестественное наконец получил свой финальный сезон, который закроет все сюжетные линии. За 15 лет детище Эрика Крипке сделало громадный вклад в мир телесериалов и кино, но со временем каждая история приходит к концу, и рейтинги постепенно падают. Новый 15 сезон Сверхъестественного выходит 10 октября на телеканале CW. Рассказываем, о чем будет сезон и что известно об его сюжете и актерском составе.

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Сверхъестественное 15 сезон сюжет

В финальном 15 сезоне Сверхъестественного Братьям Винчестерам придется умереть самим, или убить Бога. Чак поставил их перед невыполнимой задачей - он хотел, чтобы они убили своего названного сына Джека. Но братья поняли, что ими просто управляют, и отказались. Тогда Бог в гневе сам убил Джека, а в отместку за непослушание братьев воскресил всех их врагов, которых те убивали в течении 14 лет.

В описании первой серии значится, что Сэм, Дин и Кастиэль будут вынуждены снова вернуть в ад всех существ, которых выпустил на землю Чак.

При этом в официальном касте значится, что кроме Джарежа Падалеки, Дженсена Экклса и Миши Колинса в главных ролях появиться и  Александр Калверт, который играл Джека. Так что, не исключено, что они смогут воскресить мальчика.

Сверхъестественное 15 сезон актеры и роли

В финальном 15 сезоне Сверхъестественного на экраны снова вернуться такие актеры:

  • Джаред Падалеки — Сэм Винчестер;
  • Дженсен Эклс — Дин Винчестер;
  • Александр Калверт — Джек Клайн;
  • Миша Коллинз — Кастиэль;
  • Джейк Абель — Адам Миллиган;
  • Лиза Берри — Билли / Смерть;
  • Роб Бенедикт — Чак Ширли / Бог;
  • Рут Коннелл — Ровена;
  • Эмили Суоллоу — Амара / Тьма.
  • Дэвид Хайдн-Джонс — Артур Кетч;
  • Осрик Чау — Кевин Трен;
  • Шошанна Стерн — Эйлин Лэй;

Полный каст пока не раскрыт, но актеры, которые играли главных злодеев в Сверхъестественном также вернуться на экран.

Сверхъестественное 15 сезон график выхода серий

  • 1 серия Назад и в будущее - 10 октября 2019
  • 2 серия Один против всех - 17 октября 2019
  • 3 серия Разлом - 24 октября 2019
  • 4 серия Атомные монстры - 31 октября 2019
  • 5 серия Притча 17:3 - 7 ноября 2019
  • 6 серия Золотые времена - 14 ноября 2019
  • 7 серия Последний вызов – 21 ноября 2019

Пока остальные названия и даты выхода серий не назвали. Всего в 15 сезоне будет 20 серий.

Сверхъестественное 15 сезон смотреть онлайн трейлер:

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