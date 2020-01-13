Мир Дикого Запада 3 сезон: название и официальный трейлер

Мир Дикого Запада 3 сезон: датат выхода и актеры / НВО

Мир Дикого 3 сезон выходит 15 марта 2020 года, судя по трейлеру.

В новом трейлере, который опубликовал НВО раскрывается история человечества и истинное предназначение парков развлечений типа Мир Дикого Запада.

Судя по трейлеру, в истории человечества успело произойти несколько ЧП, в том числе "второй Чернобыть" - во Франции, и даже гражданская война в России, пока люди не решили принять какие-то действия.

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Зачем придумали Мир Дикого Запада - нам расскажут в 3 сезоне сериала.

Мир Дикого Запада: Актеры и роли

Эван Рэйчел Вуд - Долорес Абернати

Сет Адамс - сотрудник службы безопасности

Аль Баян - Поведенческая Технология # 4

Бобби Брекенридж - Кричащая женщина

Винсент Кассель

Микки Кэссиди - сотрудник по контролю качества

Скотт Коннорс - Том

Дэвид Данипур - Бенни

Зак Дюам - сотрудник по контролю качества

Эд Харрис - Человек в черном

Майкл Т Макинтош - Робот

Аарон Пол - Калеб

Кэндис Рене - Поведенческая Технология

Андреас Ритер - нацист

Кристиан Штамм - Зауэр

Мир Дикого Запада 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

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