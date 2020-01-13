Мир Дикого Запада 3 сезон: название и официальный трейлер

Шоуранеры НВО представили первый трейлер и официальную дату выхода первой серии нового 3 сезона, который выйдет под названием Новый мир.
Мир Дикого 3 сезон выходит 15 марта 2020 года, судя по трейлеру.
В новом трейлере, который опубликовал НВО раскрывается история человечества и истинное предназначение парков развлечений типа Мир Дикого Запада.
Судя по трейлеру, в истории человечества успело произойти несколько ЧП, в том числе "второй Чернобыть" - во Франции, и даже гражданская война в России, пока люди не решили принять какие-то действия.
Читайте такжеМир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода, новые актеры и сюжет
Зачем придумали Мир Дикого Запада - нам расскажут в 3 сезоне сериала.
Мир Дикого Запада: Актеры и роли
- Эван Рэйчел Вуд - Долорес Абернати
- Сет Адамс - сотрудник службы безопасности
- Аль Баян - Поведенческая Технология # 4
- Бобби Брекенридж - Кричащая женщина
- Винсент Кассель
- Микки Кэссиди - сотрудник по контролю качества
- Скотт Коннорс - Том
- Дэвид Данипур - Бенни
- Зак Дюам - сотрудник по контролю качества
- Эд Харрис - Человек в черном
- Майкл Т Макинтош - Робот
- Аарон Пол - Калеб
- Кэндис Рене - Поведенческая Технология
- Андреас Ритер - нацист
- Кристиан Штамм - Зауэр
Мир Дикого Запада 3 сезон смотреть онлайн трейлер:
Ранее назвали дату выхода 2 сезона Нарко: Мексика на Netflix.