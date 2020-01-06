Нарко Мексика 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет

Нарко Мексика 2 сезон: дата выхода и актеры / Netflix

Вместе с официальным трейлером появилась дата выхода Нарко Мексика 2 сезон на Netflix. Все серии нового сезона Нарко выйдут в феврале 2020.

Что будет в новом сезоне сериала Нарко, и кто появится в ролях - читайте в нашел материале.

В новом 2 сезоне сериала Нарко Мексика продолжится не только борьба между УБН и наркокартелем, но еще и заострится ситуация в самой организации.

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Ведь не просто так говорят, что вожаку тяжелее всего удержаться на вершине? Так и главе мафии угрожают с каждого угла - єто даже демонстрируют в первом трейлере.

Нарко Мексика 2 сезон: Актеры и роли

Эрик Ньюман остается шоураннером проекта, Диего Луна снова вернется к роли наркобарона Феликса Гальярдо. Майкл Пенья больше не появится в сериале.

Диего Луна — Мигель Анхель Феликс Гальярдо, лидер картеля Гвадалахары

Теноч Уэрта Мехия — Рафаэль Каро Кинтеро

Алисса Диас — Мика Камарена

Хоакин Косио — Эрнесто Дон Нето Фонсека Каррильо

Хосе Мария Яспик — Амадо Каррильо Фуэнтес

Мэтт Летчер — Хайме Кьюикендалл

Аарон Стэтон — Бутч Сирс

Ленни Джейкобсон — Роджер Кнепп

Эрнесто Альтерио — Сальвадор Осуна Нава

Тесса Иа — София Конеса

Алехандро Эдда — Хоакин Эль чапо Гусман Лоэра

Альфонсо Досаль — Бенджамин Арельяно Феликс

Кларк Фриман — Эд Хит

Фермин Мартинес — Хуан Эль Асуль Хосе Эспаррагоса Морено

Фернанда Уррехола — Мария Эльвира

Херардо Тарасена — Пабло Акоста Вильярреаль

Горка Ласаоса — Эктор Луис Пальма Саласар

Гильермо Вильегас — Сэмми Альварес

Горацио Гарсия Рохас — Томас Морлет

Джеки Эрл Хейли — Джим Фергюсон

Нарко Мексика 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Весь 2 сезон сериала Нарки: Мексика выходит на Netflix 13 февраля.