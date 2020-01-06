Нарко Мексика 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет

Вышел новый тизер 2 сезона сериала Нарко: Мексика 2. Когда ожидать новый сезон Накро: Мексика 2 - что покажут в сериале , и кто сыграл в Нарко: Мексика 2 сезон, читайте на Главреде.
Вместе с официальным трейлером появилась дата выхода Нарко Мексика 2 сезон на Netflix. Все серии нового сезона Нарко выйдут в феврале 2020.
Что будет в новом сезоне сериала Нарко, и кто появится в ролях - читайте в нашел материале.
В новом 2 сезоне сериала Нарко Мексика продолжится не только борьба между УБН и наркокартелем, но еще и заострится ситуация в самой организации.
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Ведь не просто так говорят, что вожаку тяжелее всего удержаться на вершине? Так и главе мафии угрожают с каждого угла - єто даже демонстрируют в первом трейлере.
Нарко Мексика 2 сезон: Актеры и роли
Эрик Ньюман остается шоураннером проекта, Диего Луна снова вернется к роли наркобарона Феликса Гальярдо. Майкл Пенья больше не появится в сериале.
- Диего Луна — Мигель Анхель Феликс Гальярдо, лидер картеля Гвадалахары
- Теноч Уэрта Мехия — Рафаэль Каро Кинтеро
- Алисса Диас — Мика Камарена
- Хоакин Косио — Эрнесто Дон Нето Фонсека Каррильо
- Хосе Мария Яспик — Амадо Каррильо Фуэнтес
- Мэтт Летчер — Хайме Кьюикендалл
- Аарон Стэтон — Бутч Сирс
- Ленни Джейкобсон — Роджер Кнепп
- Эрнесто Альтерио — Сальвадор Осуна Нава
- Тесса Иа — София Конеса
- Алехандро Эдда — Хоакин Эль чапо Гусман Лоэра
- Альфонсо Досаль — Бенджамин Арельяно Феликс
- Кларк Фриман — Эд Хит
- Фермин Мартинес — Хуан Эль Асуль Хосе Эспаррагоса Морено
- Фернанда Уррехола — Мария Эльвира
- Херардо Тарасена — Пабло Акоста Вильярреаль
- Горка Ласаоса — Эктор Луис Пальма Саласар
- Гильермо Вильегас — Сэмми Альварес
- Горацио Гарсия Рохас — Томас Морлет
- Джеки Эрл Хейли — Джим Фергюсон
Нарко Мексика 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Весь 2 сезон сериала Нарки: Мексика выходит на Netflix 13 февраля.