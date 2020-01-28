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Доктор Кто 12 сезон: теряющий рейтинг сериал ждут кардинальные перемены

28 января 2020, 16:18

Нынешний шоуранер сериала Доктор Кто пошел на кардинальные шаги для того, чтобы сохранить рейтинг сериала.

Доктор Кто
Доктор Кто / ВВС

В Доктор Кто решили вернуть Джека Харкнеса (Джон Барроумен). чтобы спасать сериал, который уже второй год перестал быть самим собой. Крисс Чибмелл, после того, как решил превратить Доктора Кто в пропагандистский ситком о феминистках, отказывается возвращаться к изначальной идее проекта, а вместо этого вводит старых персонажей, когда-то популярных.

Крис Чибмелл ввел в 12 сезон Доктора Джека Харкнеса, с которым вселенная Доктора попрощалась много лет назад, потому что фанаты сериала массово критикуют его новое амплуа.

Кроме того, Чибмелл также ввел Джудунов, так любимых фанатами старого и нового Доктора. Все для того, чтобы вернуть зрителей, которым нравилась история о человеке. который никогда не отступает и верит в добро на просмотр сериала о пропаганде феминизма.

Кроме Барроумена, Чибмелл решил пойти ва-банк и в 5 серии 12 сезона намекает, что новая персонаж Рут - может быть одной из реинкарнаций Доктора. По сюжету они друг-друга слабо помнят и чувствуют связь. Может это быть другой Галифреец, или Доктор в будущем - непонятно.

Доктор Кто - Рут
Доктор Кто - Рут / ВВС

Несмотря на то, что перед запуском 12 сезона на ВВС распространяли слухи о новом взгляде на Доктора, что все будет не так, - в итоге все 5 новых серий 12 сезона снова просто поднимают социальные проблемы феминизма, расового неравенства и "глобального потепления" в стиле дешевой рекламы, которую крутят на уличных бордах.

Если 10 сезон с Питером Капальди упал в рейтинге до 5,5-6,5 миллионов, то 8 и 9 уверенно держались на уровне 7,5 -8,5 и даже 9 миллионов зрителей на серию в день выхода. Спецэпизоды же набирали 11, 12 и выше миллионов, что весьма хорошо для долгоиграющего сериала. Крис Чебмелл же угробил сериал тем, что вторая половина 11 и 12 сезоны не набирают даже 5 миллионов и индекс оценки серий с 83-84 за 8-10 сезоны упал до 80-81 в 11 сезоне и до 77 в 12 сезоне. 

Ранее были раскрыты актеры и роли сериала Дом Дракона по книге Джорджа Мартина.

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