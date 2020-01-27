Дом Дракона: кого ищут на главные роли

Дом Дракона актеры и роли / НВО

Телеканал НВО вовсю проводит кастинг на новый сериал Дом Дракона по роману Джоджа Мартина Пламя и Кровь. В сети всплыли подробности о главных героях сериала.

Кого и на какие роли ищут для сериала Дом Дракона - пишет Knight Edge Media со ссылкой на свои источники.

Главными героями сериала Дом Дракона станут первые в Вестеросе Таргариены - Эйгон, и его сестры. НВО заказал сразу 10 серий на первый сезон, и съемками будут заниматься исполнительные продюсеры Мигель Сапочник и Райан Кондал. В числе сценаристов — сам Джордж Мартин.

Дом Дракона - главные герои и роли

Эйгон Таргариен — около 20 лет, белый мужчина европейской внешности. Женат на двух сёстрах, Висеньи и Рейнис. Замкнут, спокоен, набожен. Жесток с тем, кто отрицает его власть. Разъезжает на драконе Балерионе.

Висенья Таргариен — около 20 лет, белая женщина европейской внешности. Старшая сестра и жена короля Эйгона Таргариена. Чувственна, серьёзна, сурова, мстительна. Разъезжает на драконе Вхагаре.

Рейнис Таргариен — около 20 лет, белая женщина европейской внешности. Младшая сестра короля Эйгона. Добросердечная, грациозна, любопытна, импульсивна, легкомысленна. Разъезжала на драконе Мераксес.

В сети есть много изображений на тему внешности Эйгона и сестер, но преимущественно все они выглядели уже много старше. Кого из актеров выберут на роли, будут ли они соответствовать почти "арийской" внешности - тот еще вопрос.

Ранее назвали ориентировочную дату выхода 1 сезона сериала Дом Дракона.