Доктор Кто 13 сезон - дата выхода продолжения сериала

Доктор Кто 13 сезон - дата выхода, актеры и сюжет / ВВС

Сериал Доктор Кто пострадал в 11 и 12 сезонах от новшеств, которые решил сделать новый режиссер, которого нашли взамен Моффата. Он сильно поменял проект после ухода гения. Рейтинг Доктора резко упал и продолжил падать с каждой серией. В 2020 году на сериал свалился еще и коронавирус, из-за которого ВВС отменил съемки до конца карантина.

Однако, шоуранеры нашли выход - осенью 2020 начнет выходить спин-офф проект с 3 докторами и Розой - Дэвидом Теннантом, Кристофером Экклстоном и Полом Макганном и Роуз Тайлер - Билли Пайпер. Time Lord Victorious будет выходить с сентября 2020 по январь 2021 - в виде комиксов аудиокниг, книг и анимационных зарисовок. Очень ловкая попытка поднять рейтинг с популярными персонажами.

Основной сериал Доктор Кто 13 сезон следует ожидать в 2021 году - в январе на Новый год выйдет спецэпизод, а первую серию 13 сезона стоит ждать в октябре 2021 года.

Доктор Кто 13 сезон сюжет

Несмотря на катастрофическое падение рейтинга, Крис Чибмелл продолжает линию ребенка времени и уничтожения Галифрея. Доктор оказалась заключена в тюрьму таинственного заказчика, который нанял Джудунов. Кроме того, Мастер с кибер-галифрейцами начал захват и уничтожение вселенной - единственное, что Доктор успел сделать - отправить спутников домой. Намечается раскрытия предыдущей работы Доктора с таинственной организацией, похожей на агентство времени и ее предыдущих регенераций.

Доктор Кто 13 сезон актеры и роли

В 13 сезоне Крис Чибмелл решил пока не менять актеров на основных ролях. Так, Джоди Уиттакер останется Доктором, а ее компаньоны остаются на своих местах.

Брэдли Уолш в роли Грэма О’Брайена;

Тозин Коул в роли Райан Синклер;

Мандип Гилл в роли Ясмин Хан;

Сюрпризом будет то, что с 2020 года с запуском HBO MAX все серии Доктора Кто можно будет смотреть онлайн на этом телесервисе, пока новые сезоны будут сниматься.

Как известно, после перезапуска Доктора Кто в 11 и 12 сезонах рейтинг сериала упал до критического уровня. Особенно пострадали последние серии 12 сезона - был поставлен рекорд по низкому рейтингу. Серди фанатов Доктора даже пошли слухи, что сериал скоро закроют.