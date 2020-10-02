Гай Ричи снимает сериал Джентльмены по своему фильму

Джентльмены / Кадр из фильма

Гай Ричи и Miramax снимут сериал по фильму Джентльмены, и Ричи будет шоуранером сериала.

Гай Ричи, изначально задумывавший картину именно как сериал, сам поставит несколько эпизодов, а также напишет сценарий для шоу, пишет Deadline

"Miramax Television рада открыть новые творческие возможности в нашем партнерстве с Гаем Ричи по Джентльменам. Один из самых ярких и плодовитых кинематографистов, работающих сегодня, и человек, творчеством которого я восхищаюсь много лет. Мы очень взволнованы переносом фильма Джентльмены в сферу глобального премиального телевидения", - сказал глава Miramax Марк Хелвиг.

Пока что не называют главных актеров сериала. Примерной даты релиза у сериала тоже нет.

Джентльмены / Кадр из фильма

Для киностудии это уже второй крупный проект в производстве за несколько месяцев — в августе она анонсировала сериал-перезапуск хоррор-серии "Мутанты" с Полом Андерсоном.

Фильм Джентльмены с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом и Мишель Докери в главных ролях стал для Miramax большим успехом. Фильм об американском наркодельце, промышляющем в Великобритании, собрал в мировом прокате больше 115 миллионов долларов при бюджете в 22 миллиона, хоть и вышел перед самим карантином.