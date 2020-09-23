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Назвали самого лучшего исполнителя роли Доктора Кто всех сезонов

23 сентября 2020, 15:05

Фанаты определили, какой актер лучше всего исполнил роль знаменитого Доктора Кто за все время выхода сериала.

Доктор Кто - Дэвид Теннант
Доктор Кто - Дэвид Теннант / BBC Instagram

Фанаты Доктора Кто проголосовали за самого лучшего актера, который имполнял роль Доктора в старых сезонах, новых и в полнометражном фильме.

Журнал The Radio Times объявил результаты опроса среди фанатов сериала Доктор Кто.

Отмечается, что в опросе приняли участие около 50 тыс. человек. Поклонники шоу в итоге отдали первое место Дэвиду Теннанту, за него отдали свой голос 21% респондентов и на сотню больше, чем за героиню перезапуска шоу Джоди Уиттакер.

Доктор Кто Джоди Уиттакер заняла второе место. Питеру Капальди, Мэтту Смиту и Тому Бейкеру достались третье, четёртое и пятое места соответственно.

Лучший Доктор Кто всех времен

  1. Дэвид Теннант - 10518 / 21%
  2. Джоди Уиттакер - 10423 / 21%
  3. Питер Капальди - 8897 / 18%
  4. Мэтт Смит - 7637 / 16%
  5. Том Бэйкер - 3977 / 8%
  6. Уильям Хартнелл - 1983 / 4%
  7. Полл МакГанн - 1427 / 3%
  8. Кристофер Эклстон - 1144 / 2%
  9. Джон Пертвью - 1038 / 2%
  10. Патрик Тронтон - 915 / 2%
Доктор Кто - Дэвид Теннант
Доктор Кто - Дэвид Теннант / Instagram
  • Как известно, Дэвид Теннант сыграл десятого Доктора Кто. Эпизоды сериала с его участием выходили в период с 2005 по 2010 годы, его спутницей была Роуз Тайлер, с которой шоуранеры сделали романтическую сюжетную линию.
  • После утраты Десятый Доктор путешествовал с Мартой Джонс, потом с Донной Ноубл. Эпизодически появлялись и другие персонажи вселенной Доктора.
  • Напомним, что 13 сезон Доктора Кто планируют выпустить в 2021 году.
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