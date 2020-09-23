Назвали самого лучшего исполнителя роли Доктора Кто всех сезонов

Фанаты определили, какой актер лучше всего исполнил роль знаменитого Доктора Кто за все время выхода сериала.
Фанаты Доктора Кто проголосовали за самого лучшего актера, который имполнял роль Доктора в старых сезонах, новых и в полнометражном фильме.
Журнал The Radio Times объявил результаты опроса среди фанатов сериала Доктор Кто.
Отмечается, что в опросе приняли участие около 50 тыс. человек. Поклонники шоу в итоге отдали первое место Дэвиду Теннанту, за него отдали свой голос 21% респондентов и на сотню больше, чем за героиню перезапуска шоу Джоди Уиттакер.
Доктор Кто Джоди Уиттакер заняла второе место. Питеру Капальди, Мэтту Смиту и Тому Бейкеру достались третье, четёртое и пятое места соответственно.
Лучший Доктор Кто всех времен
- Дэвид Теннант - 10518 / 21%
- Джоди Уиттакер - 10423 / 21%
- Питер Капальди - 8897 / 18%
- Мэтт Смит - 7637 / 16%
- Том Бэйкер - 3977 / 8%
- Уильям Хартнелл - 1983 / 4%
- Полл МакГанн - 1427 / 3%
- Кристофер Эклстон - 1144 / 2%
- Джон Пертвью - 1038 / 2%
- Патрик Тронтон - 915 / 2%
- Как известно, Дэвид Теннант сыграл десятого Доктора Кто. Эпизоды сериала с его участием выходили в период с 2005 по 2010 годы, его спутницей была Роуз Тайлер, с которой шоуранеры сделали романтическую сюжетную линию.
- После утраты Десятый Доктор путешествовал с Мартой Джонс, потом с Донной Ноубл. Эпизодически появлялись и другие персонажи вселенной Доктора.
- Напомним, что 13 сезон Доктора Кто планируют выпустить в 2021 году.
Автор: Александр Галаджий