Назвали самого лучшего исполнителя роли Доктора Кто всех сезонов

Доктор Кто - Дэвид Теннант / BBC Instagram

Фанаты Доктора Кто проголосовали за самого лучшего актера, который имполнял роль Доктора в старых сезонах, новых и в полнометражном фильме.

Журнал The Radio Times объявил результаты опроса среди фанатов сериала Доктор Кто.

Отмечается, что в опросе приняли участие около 50 тыс. человек. Поклонники шоу в итоге отдали первое место Дэвиду Теннанту, за него отдали свой голос 21% респондентов и на сотню больше, чем за героиню перезапуска шоу Джоди Уиттакер.

Доктор Кто Джоди Уиттакер заняла второе место. Питеру Капальди, Мэтту Смиту и Тому Бейкеру достались третье, четёртое и пятое места соответственно.

Лучший Доктор Кто всех времен

Дэвид Теннант - 10518 / 21% Джоди Уиттакер - 10423 / 21% Питер Капальди - 8897 / 18% Мэтт Смит - 7637 / 16% Том Бэйкер - 3977 / 8% Уильям Хартнелл - 1983 / 4% Полл МакГанн - 1427 / 3% Кристофер Эклстон - 1144 / 2% Джон Пертвью - 1038 / 2% Патрик Тронтон - 915 / 2%

Доктор Кто - Дэвид Теннант / Instagram