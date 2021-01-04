Сериал Доктор Кто остается без главного героя

Доктор Кто 13 сезон / ВВС

Сериал Доктор Кто отличается тем, что, когда сюжетная линия становится скучной, создатели меняют главного героя "регенерируя" новое тело для персонажа. В течении многих сезонов персонаж в диалогах отмечал, что хотел быть женщиной, и вот - 13 Доктора сыграла Джоди Уиттакер. В сериал вместе с ней пришел новый шоуранер - Крис Чибнел, который полностью поменял всю концепцию сериала.

Теперь издание Mirror утверждает, что Джоди Уиттакер покидает сериал, и на место Доктора будут искать нового человека.

38-летняя девушка сказала боссам, что намерена придерживаться традиционного правила ухода после трех сезонов съемок в ТАРДИС, как и большинство ее предшественников.Читайте такжеНазвали самого лучшего исполнителя роли Доктора Кто всех сезонов

"Это все очень секретно, но на съемочной площадке известно, что Джоди уезжает, и они готовятся к возрождению. Ее отъезд является совершенно секретным, но в какой-то момент в ближайшие месяцы нужно будет заснять прибытие 14-го Доктора . Это очень волнительно", - сообщают инсайдеры британскому изданию.

Как стало известно, Джоди Уиттакер покидает сериал вслед за актерами Брэдли Уолшем и Тосином Коулом, которые уходят чуть раньше по сюжету нового сезона.

Крис Чибнел же не отказывается от своей должности, и не покидает место шоуранера, несмотря на резко упавшие рейтинги сериала после введения его новых идей.