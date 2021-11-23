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Союзмультфильм перезапустил Ну, погоди!: Гарик Харламов в роли Волка и волна ненависти

23 ноября 2021, 12:13
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Первый трейлер мультсериала неприятно удивил зрителей.

В декабре 2021 выйдет обновленная версия мультсериала Ну, погоди! / Скриншот

21 ноября 2021 года киностудия Союзмультфильм презентовала первый трейлер перезапуска мультфильма Ну, погоди! (на экранах с 1969 года).

Ну, погоди! Каникулы покажут уже в декабре этого года. Роль Волка озвучил комик Гарик Харламов, Зайца - актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Мультик будет иметь несколько значительных отличий от оригинальной версии, например:

  • рисовка с помощью компьютерной 3D графики
  • появление новых персонажей Барсука, Ежика и Косули
  • из злостного курильщика, который не прочь опрокинуть стаканчик, Волк превратился в заядлого геймера.

Таким образом создатели сериала пытались адаптировать сериал под современных детей, не отступая от основной сюжетной канвы.

Поклонники классической версии мультсериала остались крайне недовольны увиденным, и сетуют на то, что подобные "перезапуски" лишь убивают атмосферу мультика.

На YouTube комментарии к ролику отключены, однако количество дизлайков в десять раз превышает количество лайков. А вот в других социальных сетях, любители классического Ну погоди! дали себе волю в выражении недовольства.

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Поклонники классической версии категорически не довольны Ну, погоди! Каникулы/ instagram.com/soyuzmultfilm.official

Создатели Ну, погоди! Каникулы чрезвычайно спокойны, и к волне негодования относятся философски: "Новый Ну, погоди! Каникулы - рассчитан на аудиторию детей шести-восьми лет, в ходе разработки проекта неоднократно проводились фокус-группы, нам был важен отклик, прежде всего, детской аудитории, для которой мы создавали наш мультфильм. … Аудитория YouTube, социальных сетей Instagram, Facebook - преимущественно взрослая, и мы, конечно же, ожидали неоднозначный отклик зрителей, которые выросли на классике. Новый мультфильм при сохранении классического для анимации жанра буффонады обладает другой атмосферой и своим шармом."

По их словам точно такая же история происходила с перезапуском мультсериала Простоквашино: сперва взрослые бойкотировали мультик, но дети сказали свое слово - новые серии регулярно попадают в топ просмотров на YouTube.

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Ранее стало известно, когда выйдет продолжение киносаги о Гарри Поттере.

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