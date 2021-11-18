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Лучший фильм и актер: "Носорог" Сенцова победил на кинофестивале в Швеции

18 ноября 2021, 19:11
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Кинолента получила главный приз фестиваля – "Бронзового коня".

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Фильм Сенцова завоевал две номинации на фестивале в Стокгольме / Фото УП

Уголовную драму Олега Сенцова "Носорог" признали лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале.

Отметили также исполнителя главной роли ленты Сергея Филимонова - он стал лучшим актером, говорится в сообщении на официальном сайте кинофестиваля.

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Скриншот страницы Сенцова в Facebook

События фильма переносят зрителей в Украину 1990-х годов. Главный герой по прозвищу "Носорог" за годы участия в преступных группировках становится авторитетом среди бандитов. Но из-за такого образа жизни он теряет семейные связи и сталкивается с проблемами в личных отношениях. Со временем парень осознает, что этот путь ведет его не туда, куда он ожидал.

Работу над кинолентой Сенцов начал еще в 2012 году. Однако тогда не смог ее завершить из-за незаконного ареста - в 2014 году в оккупированном Россией Крыму его задержала ФСБ. После возвращения в Украину в 2019 году режиссер продолжил работу над фильмом.

Читайте такжеНамекал на аборт и не хотел давать свою фамилию: мать дочери Сенцова шокировала поступками режиссераМировая премьера киноленты состоялась 10 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале. Фильм выйдет в прокат в 2022 году.

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Трейлер фильма "Носорог"

Интересные факты о фильме "Носорог"

Картину снимали в копродукции Украины, Польши и Германии. Съемки проходили во Львове, Кривом Роге и Киеве и завершились в декабре 2020 года.

Общий бюджет фильма составил 1,65 млн евро.

Это второй полнометражный фильм Сенцова после киноленты "Гамер", которую презентовали в 2012 году.

Для Филимонова это уже вторая награда за роль бандита "Носорога". Ранее его признали лучшим актером на 15-м Международном фестивале артхаусного кино в грузинском Батуми.

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Олег Сенцов
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