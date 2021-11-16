На 1+1 выйдет украинская адаптация популярного шоу Последний герой

Украинская версия шоу Последний герой от 1+1: как это будет? / Пресс-служба

Телеканал 1+1 приобрел права на адаптацию всемирно известного формата "Survivor" компании Баниджей (Banijay). "Survivor" в переводе означает "Выживший" или "Последний герой".

С момента запуска в 1997 году легендарный формат о выживании на острове, в котором звезды и обычные люди испытывают силу духа и раскрывают свои настоящие черты характера, был реализован в 50 странах по официальной франшизе. Этот год стал самым успешным для формата за все время его существования – уже подтверждено производство 22 адаптаций.

Шоу Последний герой было отмечено самыми престижными наградами в мире, среди которых премия Эмми в номинации "Выдающийся документальный фильм", награда "Выбор народа" в номинации "Любимое реалити-шоу" и другие.

По формату, Последний герой — это шоу, испытывающее силу духа как известных личностей, так и непубличных участников. Они оказываются на безлюдном тропическом острове, куда с собой взяли небольшое количество вещей, жажду победы и естественную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется без внимания камер.

Герои ищут пищу, строят жилье и организовывают свой собственный "общественный строй" с распределением обязанностей, иерархией и конкуренцией, соревнуясь во все более сложных испытаниях на стратегию, хитрость и безжалостность.

Реклама

1+1 запустит новое шоу о выживании на необитаемом острове / Пресс-служба

В каждой серии финальный совет племен имеет неожиданную кульминацию. Участники племени собираются, чтобы проголосовать за того, кто покинет остров.

Голосование проводится анонимно, и у участников могут быть разные причины для голосования (обиды, ревность или даже личностные конфликты), но решение совета племен является окончательным, и в каждом эпизоде ​​один герой должен покинуть игру.

Об особенностях украинской адаптации, а также о том, кто примет участие в шоу, станет известно позже. Следите за новостями телеканала 1+1.