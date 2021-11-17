"Мерлинова борода!": продолжению фильмов о Гарри Поттере быть - теперь официально

Стало известно, когда выйдет продолжение фильмов о Гарри Поттере / imdb.com

К 20-летию выхода первого фильма из киносаги о Гарри Поттере, студия Уорнер Бразерс приготовила для поттероманов всего мира поистине королевский подарок.

Слухи о выходе продолжения фильмов о Гарри Поттере подтвердились: новому эпизоду истории о мальчике, который выжил, быть.

Уорнер Бразерс презентовали официальный тизер под названием "20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс". Премьера состоится на Новый год 2022 - 1 января на стримминговой площадке HBO Max.

Подробности о содержании спецэпизода пока не раскрываются: трейлер состоит из нарезки кадров из всех восьми фильмов о Гарри Поттере под заглавную музыкальную тему киносаги.

Известно, что в съемках приняли участие исполнители ролей Золотого Трио - Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, а также актеры Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж), Робби Колтрейн (Хагрид), Рэйф Файнс (Лорд Волан-де-Морт), Гэри Олдмен (Сириус Блэк), Имельда Стонтон (Долорес Амбридж), Том Фэлтон (Драко Малфой), Джеймс и Оливер Фелпс (братья Уизли), Марк Уильямс (Артур Уизли), Бонни Райт (Джинни Уизли), Альфред Энох (Дин Томас), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс), Эванна Линч (Полумна Лавгуд) и многие другие.

Реклама

Читайте такжеHBO снимает сериал по Гарри Поттеру - официально

Последняя книга о Гарри Поттере (не считая пьесы Проклятое Дитя) вышла в 2007 году. Однако Джоан Роулинг продолжает получать солидные гонорары за свое детище. Ранее стало известно, сколько именно Мама Ро получает за Поттера ежемесячно.

Другие интересные новости: