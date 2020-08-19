Гарри Поттер и философский камень набрал более 1 миллиарда сборов

Гарри Поттер и Философский камень / Warner Bros

Фильм Гарри Поттер и философский камень в Китае вышел в кинотеатрах 14 августа 2020, и за один уикенд собрал 2,1 миллиона, что позволило ему пройти моральный рубеж 1001260000 долларов, то бишь 1 миллиард, что ранее удалось только финальному фильму "Дары смерти", пишет издание Entertainment Weekly.

В стране фильм крутили в формате 4К и 3D-конвертации с 14 августа, зрители отправились в кинотеатры после месяцев карантина.

Ранее отметку преодолевал только один фильм серии — вторая часть "Даров Смерти" в 2011-м, с кассой в 1,34 миллиарда по всему миру.

Среди прочих картин, которые вышли в китайский прокат, есть и Начало Нолана. Не исключено, что киностудии ждут еще и другие рекорды.

Между тем, начался первый этап открытия кинотеатров американской сети AMC. Ждать уже недолго — с 20 августа американцев снова позовут в кино. Там будут повторно крутить Черную пантеру, Охотников за привидениями, Империя наносит ответный удар и многое другое.

Напомним, что фильм Гарри Поттер и философский камень анонсировался в Китае еще с марта, но окончательная дата выхода корректировалась из-за количества больных коронавирусом.