Джоан Роулинг получает по 860 тысяч в месяц после окончания Гарри Поттера

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг после окончания романа о Мальчике, который выжил, продолжает неплохо зарабатывать, и ее доходы не пострадали во время карантина.
Джоан Роулинг перевела на счета дивиденды в размере 20 миллионов 651 тысяч долларов за два года по контракту за детектива Корморана Страйка.
После того, как закончилась история о Гарри Поттере, Роулинг занимается детективным романом, который экранизирует ВВС, пишет издание The Sun.
В 2018 году Джоан получила 17,349 миллионов долларов за проект, а в 2019 году - еще 3,302 млн долларов.
Она работает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, и выпустила последнюю книгу в 2020 году. Работа стала новым бестселлером, хоть некоторые активисты ее и попытались заклеймить как трансфорбную писательницу
Счета, представленные в Регистрационную палату, показывают, что в прошлом году компания выручила более 24 миллионов долларов - по сравнению с 18,227 миллионами долларов в 2018 году.
Джоан также получает доход от постановки на театральной сцене пьесы Гарри Поттер и проклятое дитя (Роулинг выступает в ней соавтором вместе с писателем и сценаристом Джеком Торном, а также режиссером Джоном Тиффани), а также от сериала HBO и Би-би-си по мотивам ее книги Случайная вакансия.
- Напомним, что Warner Bros открестились от Джоан Роулинг после трансфобного скандала.
- Джоан Роулинг опубликовала в 2020 году книгу Дурная кровь, которая , как полагают критики, увековечит анти-трансгендерные убеждения авторки.
- Сюжет сосредоточен на цисгендерном мужчине, который переодевается в женщину, чтобы совершить убийство, и транссексуалом себя не считает.