Джоан Роулинг получает по 860 тысяч в месяц после окончания Гарри Поттера

Джоан Роулинг / Reuters

Джоан Роулинг перевела на счета дивиденды в размере 20 миллионов 651 тысяч долларов за два года по контракту за детектива Корморана Страйка.

После того, как закончилась история о Гарри Поттере, Роулинг занимается детективным романом, который экранизирует ВВС, пишет издание The Sun.

В 2018 году Джоан получила 17,349 миллионов долларов за проект, а в 2019 году - еще 3,302 млн долларов.

Она работает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, и выпустила последнюю книгу в 2020 году. Работа стала новым бестселлером, хоть некоторые активисты ее и попытались заклеймить как трансфорбную писательницу

Счета, представленные в Регистрационную палату, показывают, что в прошлом году компания выручила более 24 миллионов долларов - по сравнению с 18,227 миллионами долларов в 2018 году.

Джоан также получает доход от постановки на театральной сцене пьесы Гарри Поттер и проклятое дитя (Роулинг выступает в ней соавтором вместе с писателем и сценаристом Джеком Торном, а также режиссером Джоном Тиффани), а также от сериала HBO и Би-би-си по мотивам ее книги Случайная вакансия.