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Премьера на 1+1: сегодня зрители увидят первые серии комедийного детектива Джек & Лондон

15 ноября 2021, 12:58
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Создатели сериала рассказали интересные факты о главном герое - бульмастифе Джеке.

Обаятельный Джек по дороге к оглушительному успеху детектива Джек & Лондон / Пресс-служба

Сегодня, 15 ноября в 20:45 зрители телеканала 1+1 увидят премьеру сериала Джек & Лондон. Это - комедийный детектив, в котором покажут историю молодого преуспевающего столичного юриста Влада, который ради карьеры мечты в Лондоне вынужден вернуться в свой родной город Заря и выполнить важное поручение босса.

Однако неожиданно ход событий поменяется, и самой большой проблемой циничного карьериста будет собака его родного брата - Джек, который однажды ... начнет с ним разговаривать.

Роль Джека в сериале досталась 4-летнему бульмастифу Моргану. В кино - это его первая роль, вместе с тем может похвастаться многочисленными титулами и наградами на собачьих выставках. За время съемок пес не просто овладел актерским мастерством, а и стал настоящим любимцем съемочной группы. Накануне премьеры создатели сериала поделились интересными фактами со съемочной площадки, чтобы получше познакомить зрителей с четвероногим актером.

  • Полное имя исполнителя роли Джека - Морган Далее Ленд.
  • В сериале Джека озвучил известный музыкант, тренер Лиги Смеха актер, Сергей Бабкин. А две его песни Вона знає и Бомба-ракета станут официальными саундтреками сериала.

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  • Морган очень не любит конфликты. Если актерам надо было кричать или активно жестикулировать в кадре, единственная возможность снять сцену - с первого дубля. Иначе, зная, что будет происходить, пес в дальнейшем отказывался заходить в кадр.
  • По своей природе бульмастифа крайне трудно заставить лаять, а по сценарию это было необходимо. Решить эту проблему помог забавный случай - режиссер Александр Итыгилов заметил, что псу очень не нравится, когда при переходе административная группа переносит стулья поднятыми ножками вверх. Этот трюк неоднократно срабатывал во время съемок.
Исполнитель роли Джека - 4-летний бульмастиф Морган Далее Ленд / Пресс-служба
  • Выучить свое киноимя - "Джек" к старту съемок у Моргана не было времени, но как удивилась вся съемочная группа, когда через 2 недели услышав на плейбэке "Джек, ко мне!" голосом главного героя Дмитрия Белякина - пес вскакивал и бежал в сторону звука. Интересно, что на это имя, сказанное другими людьми он не реагировал.
  • Ради искусства Морган был готов играть сцены в больнице не только в медицинском халате, но и в бахилах, но в последний момент режиссер передумал и решил, оставить в кадре только халат.
  • Интересно, что любимым местом отдыха Моргана во время съемок оказался "старваген" - вагончик, где находятся актеры. Он всегда просился туда, и актеры ему никогда не отказывали, а гримеры даже приглашали его к себе полежать в фургоне.
  • Морган очень быстро выучил командировку режиссера. При словах "Стоп, снято!" он первым выходил из кадра и бежал к хозяйке за честно заработанными вкусностями.

Лучше с исполнителем роли Джека и другими персонажами сериала зрители 1+1 смогут познакомиться уже после просмотра первых серий.

Напомним, над производством продукта работает продакшн SFERA FILM по заказу 1+1 в партнерстве с Медиасервисом MEGOGO. Генеральный продюсер телеканала 1+1 – Максим Кривицкий. Продюсеры - Алена Еремеева, Дарья Жукова и Кристина Шкабар. Продюсер от MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер от SFERA FILM – Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Автор сценария – Марк Лимаренко.

Съемочная группа в предвкушении грандиозной премьеры / Пресс-служба

В сериале сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

Сериал Джек & Лондон получил поистине звездный актерский состав / Пресс-служба

Смотрите премьеру сериала Джек & Лондон уже сегодня в 20:45 на 1+1.

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