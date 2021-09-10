Оскаровский комитет выбрал 5 фильмов: кто представит Украину на Оскаре 2022

Оскар 2022 / Reuters

В Украине с 8 сентября закончился прием заявок фильмов для номинации на Оскар 2022 от Украины. Оскаровский комитет определился с шорт-листом, в который попало 5 фильмов, по мнении экспертов достойных представить Украину на международной арене.

24-го сентября состоится заседание оскаровского комитета Украины на котором будет избран фильм-кандидат и пресс-конференция по фильму-кандидата на премию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Международный полнометражный фильм от Украины.

В Facebook комитета показали фильмы, а детали относительно пресс-конференции будут предоставлены позже.

Отблеск

Валентин Васянович

Фильм расскажет о враче-добровольце, который привыкает к мирной жизни после возвращения с Востока.

Реклама

Он рассказывает жене и 12-летней дочери о том, что происходило на войне. Девочка каждый раз возвращается к напряженным вопросам, на которые часто не в состоянии ответить ее отец.

Плохие дороги

Наталка Ворожбит

Наталья Ворожбит в новом фильме расскажет 5 драматических историй, новел о людях с Донбасса. В них будет показано, как по-разному сложилась их жизнь.

Истории будут от людей с обеих сторон линии разграничения. Символичность дорог в фильме - это пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Это те истории, которые не вошли в фильм Киборги, и все реально собранные на Донбассе.

Режиссер признана автором лучшего полнометражного дебюта - Ворожбит получила Национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года".

Почему я жив

Виллен Новак

Сюжет вертится о лавстори в довоенном Мариуполе, где Фрося и Ленчик мечтают навсегда связать свою жизнь. Фрося – украинка, а Ленчик – еврей, и на фоне этого возникают шекспировские проблемы

Больше всего вопросов возникает у отца девушки, который является православным христианином, и не хочет допускать, чтобы дочь стала женой еврея и приняла другое вероисповедание. Как в фильме Коли падають дерева, повествование идет от имени 10-летней сестры героя.

Носорог

Олег Сенцов

События фильма разворачиваются в сложные 1990-е в Украине. Бандит по прозвищу Носорог попадает в жестокий мир криминала и беззакония. В таком мире обычно "заправляет" тот, кто сильнее. Олег Сенцов рассказал, что, то время немало украинцев романтизируют, но он наоборот хотел показать всю атмосферу преступности и насилия, которые разрушали людей.

Екатерина Горностай

Фильм-победитель Одесского кинофестиваля. Романтический и светлый сюжет сосредоточен о школьной любви и буднях 16-летней школьницы Маши. Она интроверт, поэтому помочь лучше себя чувствовать в школьной среде ей помогают друзья Яна и Сеня. Внезапно она влюбляется в одноклассника Сашу, но не знает, является ли ее любовь взаимной - поднимаются актуальные вопросы современных подростков.

Окончательное решение Оскаровский комитет примет 24 сентября 2021 года.