В Украине выбирают фильм для номинации на Оскар 2022

В Украине выбирают фильм на Оскар 2022 / УНИАН

На Госкино открыли прием заявок от украинских киноделов для конкурса на участие в церемонии получения наград Оскар 2022 в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

После празднования Дня Независимости Украины и закрытия самых важных кинофестивалей, пресс-служба Госкино на официальном сайте объявила, что с 25 августа по 8 сентября они готовы принимать украинских участников, которые надеются получить Оскар.

В это же время комитет обещает проводить консультации для киноделов по поводу регистрации фильмов.

Госкино: требования для номинации фильма на Оскар

Это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.

Главным языком фильма не должен быть английский.

Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 января 2021 и не позднее 31 декабря 2021, прокат должен быть не менее 7 дней подряд.

Фильмы, которые были запланированы для кинотеатрального релиза, но сначала стали доступны на авторитетных коммерческих сервисах стриминговой дистрибуции видео на заказ, могут претендовать на рассмотрение в категории "Международный полнометражный фильм" 94-х Наград Академии при условии предоставления Академии документации (оригинальный (и) документ (ы) и перевод на английский язык) о датах закрытия кинотеатра / залы, установленные правительством, предварительно запланирован кинотеатральный релиз и соглашения о стриминговой дистрибуции видео на заказ.

Отбор Оскаровским комитетом будет проходить в несколько этапов - первый прием заявок - с 25 августа по 8 сентября 2021 года.

С 9 сентября по 23 сентября 2021 года будет проводиться рассмотрение заявок членами комитета и все они должны принять решение.

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24 сентября 2021 года – финальное заседание Комитета и объявление результатов конкурса.

Напомним, что 92-я церемония вручения кинопремии Оскар 2022 пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.

На Оскар 2021 главную награду получил фильм Земля Кочевников.