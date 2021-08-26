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В Украине выбирают фильм для номинации на Оскар 2022

26 августа 2021, 16:37

Оскаровский комитет Украины начал официально принимать заявки на участие в конкурсе для выбора картины на Оскар в 2022 году.

Гранты, кино
В Украине выбирают фильм на Оскар 2022 / УНИАН

На Госкино открыли прием заявок от украинских киноделов для конкурса на участие в церемонии получения наград Оскар 2022 в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

После празднования Дня Независимости Украины и закрытия самых важных кинофестивалей, пресс-служба Госкино на официальном сайте объявила, что с 25 августа по 8 сентября они готовы принимать украинских участников, которые надеются получить Оскар.

В это же время комитет обещает проводить консультации для киноделов по поводу регистрации фильмов.

Госкино: требования для номинации фильма на Оскар

  • Это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.
  • Главным языком фильма не должен быть английский.
  • Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 января 2021 и не позднее 31 декабря 2021, прокат должен быть не менее 7 дней подряд.
  • Фильмы, которые были запланированы для кинотеатрального релиза, но сначала стали доступны на авторитетных коммерческих сервисах стриминговой дистрибуции видео на заказ, могут претендовать на рассмотрение в категории "Международный полнометражный фильм" 94-х Наград Академии при условии предоставления Академии документации (оригинальный (и) документ (ы) и перевод на английский язык) о датах закрытия кинотеатра / залы, установленные правительством, предварительно запланирован кинотеатральный релиз и соглашения о стриминговой дистрибуции видео на заказ.

Отбор Оскаровским комитетом будет проходить в несколько этапов - первый прием заявок - с 25 августа по 8 сентября 2021 года.

С 9 сентября по 23 сентября 2021 года будет проводиться рассмотрение заявок членами комитета и все они должны принять решение.

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24 сентября 2021 года – финальное заседание Комитета и объявление результатов конкурса.

Напомним, что 92-я церемония вручения кинопремии Оскар 2022 пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.

На Оскар 2021 главную награду получил фильм Земля Кочевников.

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