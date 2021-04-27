Оскар 2021 стал самым провальным за все года существования

Оскар 2021 / Getty Images

В ночь на 26 апреля прошла церемония награждения Оскар 2021. Впервые вручения премии Американской киноакадемии посмотрело менее 10 миллионов зрителей.

Как сообщает Los Angeles Times, Оскар 2021 посмотрело рекордно низкое количество американцев – всего 9,85 миллиона.

Показатели на 58% меньшие, чем в 2020 году. Еще ни разу аудитория Оскара не опускалась ниже 10 миллионов зрителей.

Стивен Собенберг был специально приглашен для съемок шоу, которое сократили до 3 часов. Организаторы решили, что сокращение красной дорожки, и отмена всех музыкальных номеров привлечет аудиторию.

Но интервью со звездами не заинтересовало зрителей.

Если принимать во внимание аудиторию от 18 до 49 лет, то падение еще больше – 64,2%.Читайте такжеОскар 2021 - назвали победителей самой престижной кинопремии

До этого главный антирекорд показа на Оскре был в 2020 году - 23 миллиона человек.

По задумке организаторов шоу, Оскар 2021 прошел в стиле фильма о фильме, на котором впервые всех участников опрашивали на красной дороже и после. Актеры, режиссеры и продюсеры давали откровенные интервью по поводу своей работы.

Напомним, что организаторы Оскара уже несколько лет устраивали скандал с ведущими. На приглашенных звезд находили компромат в виде шуток или высказываний об ЛГБТ или расизме, и потом после нескольких месяцев травли, те сами покидали пост. В 2021 году звезды сами себе вручали награды.