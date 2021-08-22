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Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021

22 августа 2021, 12:38

21 августа состоялась церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля. Награждение прошло на Потемкинской лестнице.

Одесский кинофестиваль 2021
Одесский кинофестиваль 2021 / кадр из к/ф СТОП-ЗЕМЛЯ

В Одессе прошло закрытие кинофестиваля, которое звезды отметили финальной Красной дорожкой. Уже объявлены все новинки фильмов на 2022 год, а также определены победители победители кинофестиваля, посвященного 30-летию Независимости Украины.

Ведущими церемония закрытия стали Янина Соколова и Олег Панюта, а фильм закрытия - Малыш, показ котрого прошел бесплатно.

На Одесском кинофестивале фильм СТОП-ЗЕМЛЯ Катерины Горностай получил больше всего наград.

Победители Одесского кинофестиваля 2021

  • Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI – Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.
  • Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI – С завязанными глазами, реж. Тарас Дронь.
  • Специальная награда жюри – Соперник, реж. Маркус Ленц.
  • Лучший украинский короткометражный фильм – Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.
  • Лучшая актерская работа – СТОП-ЗЕМЛЯ, реж. Екатерина Горностай.
  • Лучшая режиссерская работа – Leopolis night, реж. Никон Романченко.
  • Лучший украинский полнометражный фильм – СТОП-ЗЕМЛЯ, реж. Екатерина Горностай.
  • Специальная премия за вклад в мировое киноискусство Золотой Дюк – Терри Гиллиам.
  • Гран-при ОМКФ – СТОП-ЗЕМЛЯ, реж. Екатерина Горностай.

Одесский международный кинофестиваль - ежегодный кинофестиваль, который проводится в Одессе летом. Впервые состоялся 16-24 июля 2010 года.

С 2016 года конкурсная программа состоит из трех полноценных разделов: международная конкурсная программа полнометражных фильмов, украинская национальная конкурсная программа и конкурс европейских документальных фильмов.

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