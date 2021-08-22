Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021

21 августа состоялась церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля. Награждение прошло на Потемкинской лестнице.
В Одессе прошло закрытие кинофестиваля, которое звезды отметили финальной Красной дорожкой. Уже объявлены все новинки фильмов на 2022 год, а также определены победители победители кинофестиваля, посвященного 30-летию Независимости Украины.
Ведущими церемония закрытия стали Янина Соколова и Олег Панюта, а фильм закрытия - Малыш, показ котрого прошел бесплатно.
На Одесском кинофестивале фильм СТОП-ЗЕМЛЯ Катерины Горностай получил больше всего наград.
Победители Одесского кинофестиваля 2021
- Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI – Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.
- Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI – С завязанными глазами, реж. Тарас Дронь.
- Специальная награда жюри – Соперник, реж. Маркус Ленц.
- Лучший украинский короткометражный фильм – Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.
- Лучшая актерская работа – СТОП-ЗЕМЛЯ, реж. Екатерина Горностай.
- Лучшая режиссерская работа – Leopolis night, реж. Никон Романченко.
- Лучший украинский полнометражный фильм – СТОП-ЗЕМЛЯ, реж. Екатерина Горностай.
- Специальная премия за вклад в мировое киноискусство Золотой Дюк – Терри Гиллиам.
- Гран-при ОМКФ – СТОП-ЗЕМЛЯ, реж. Екатерина Горностай.
Одесский международный кинофестиваль - ежегодный кинофестиваль, который проводится в Одессе летом. Впервые состоялся 16-24 июля 2010 года.
С 2016 года конкурсная программа состоит из трех полноценных разделов: международная конкурсная программа полнометражных фильмов, украинская национальная конкурсная программа и конкурс европейских документальных фильмов.