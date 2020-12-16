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Стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн

16 декабря 2020, 13:19

Новый канал показывает сериал Перші Ластівки Zалежні по вечерам на ТВ, но теперь стало известно, как посмотреть 2 сезон сериала Перші ластівки онлайн.

Перші ластівки 2020
Перші ластівки 2020 - где смотреть онлайн / Новый канал

Новые эпизоды сериала Перші ластівки 2020 будут публиковать на онлайн-платформе сразу после того, как он полностью выйдет на Новом канале.

Премьера сериала состоялась 14 декабря, создатели сразу же предупредили, что сериал Перші ластівки: Zалежні будет выходить только на ТВ - по две серии с понедельника до четверга включительно с 21:00 в эфире.

На YouTube сериал размещать не будут, но те, кто не успел посмотреть Ластівок во время премьеры, теперь получат возможность доступа ко всем сериям на стриминговом сервисе sweet.tv.

Новые серии будут выходить на онлайн-платформе сразу после выхода в эфир. Они доступны подписчикам сервиса без оформления дополнительных пакетов.Читайте такжеПерші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии 14-12-2020

Перші ластівки впервые вышли в ноябре 2019 года как идея Евгения Туника. Сериал вызвал резонанс в обществе и получил значительную популярность. Поэтому было решено продлить его на второй сезон.

Перші ластівки Zалежні - описание

Сериал Перші ластівки Zалежні стал первым в Украине сериалом-антологией. То есть, новый сезон — не продолжение предыдущего, а совершенно новая история. При этом зрители увидят полюбившихся по первому сезону актеров — Александра Рудинского, Максима Девизорова, Таисию-Оксану Щурук, Максима Самчика, Викторию Литвиненко, Олега Гоцуляка, Александра Бегму и других.

Сюжет сериала разворачивается вокруг студентов второго курса факультета журналистики. Они живут обычной жизнью пока не случается неожиданная трагедия.

Уже появилася график выхода серий Перші ластівки Zалежні на Новом канале.

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