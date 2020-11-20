Перші Ластівки: Zалежні - график выхода и как смотреть 2 сезон

Перші Ластівки 2 сезон - график выхода серий / Новый канал

Перші Ластівки будут выходить на Новом канале с 14 по 17 ноября - по две серии за день, но создатели предупредили поклонников, что особенность 2 сезона сериала Перші ластівки 2 в том, что все серии будут доступны только в прямом эфире Нового канала.

"Наслаждаться самым резонансным спецпроектом Нового ты сможешь с 14 по 17 декабря включительно в 21:00", - предупреждают создатели.

Ни на "ютуб" канала, ни на сайте "телепортал" 2 сезон Перших Ластівок выкладывать не будут.Читайте такжеПерші Ластівки официально продлили на 2 сезон - что будет в сериале

"После премьеры серии молодежного триллера не будут размещены на официальных ресурсах канала - ни на сайте, ни на YouTube. Поэтому сохрани график выхода второго сезона Ластівок, чтобы быть на одной волне с сериалом, о котором говорит вся страна!", - предупредили на Новом канале.

Перші Ластівки: Zалежні - график выхода серий

1-2 эпизоды - Понедельник, 14 Декабря 21:00;

3-4 эпизоды - Вторник, 15 декабря, 21:00;

5-6 эпизоды - среда, 16 декабря, 21:00;

7-8 эпизоды (финал!) - четверг, 17 декабря, 21:00

Перші Ластівки: Zалежні смотреть трейлер 2 сезона:

Напомним, что создатель сериала Перші Ластівки Евгений Туник предупредил, что сериал Перші Ластівки - антология, и в новом сезоне все те же актеры играют другие роли. Также шоуранер раскрыл, кто такой Друг.