Перезагрузка Рады 9.0: какие фракции станут сиамскими близнецами

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

19 августа 2019, 06:56

Батькивщина и Голос, по крайней мере, на первых порах могут представлять собой конструктивную оппозицию в новом парламенте.

Порошенко, Медведчук
По словам Фесенко, формально имея разные позиции, фракции Медведчука и Порошенко будут сотрудничать в парламенте / BBC.com

Уже совсем скоро начнет работу Верховная Рада XIX созыва, где наибольшее количество "штыков" будет у фракции Слуга народа. А вот какой будет конфигурация оппозиции в новом парламенте – пока открытый вопрос. В любом случае, это будет пестрая и разношерстная оппозиция, с разными целями и задачами.

Оппозиционные силы в парламенте будут иметь два разных полюса. Они будут резко критиковать правящую партию и главную фракцию в парламенте, но с разных сторон: с пророссийской позиции будет критиковать Оппозиционная платформа – За жизнь Медведчука, а с формально воинственно-патриотической позиции – фракция Европейской Солидарности Порошенко. Однако разнополюсными они будут лишь формально. Не исключено, как это часто бывает в украинских политических реалиях, что по некоторым вопросам, формально имея разные позиции, фракции Медведчука и Порошенко будут сотрудничать и взаимодействовать. Они будут использовать одни и те же темы, просто подходить к ним будут с разных позиций. По сути, это будет скрытое взаимодействие при формальной противоположности идеологических позиций.

Читайте такжеПолная капитуляция: почему проект Порошенко доживает последние дниЧто касается фракций Батькивщины и Голоса, то на первых порах, как минимум, в первые месяцы работы Верховной Рады, они могут являть собой конструктивную оппозицию. То есть по некоторым вопросам они будут поддерживать фракцию Слуга народа, а по некоторым – критиковать.

Например, Голос может критиковать Слугу народа в вопросах гуманитарной политики, однако либеральную экономическую реформу – поддерживать. Батькивщина, наоборот, может поддержать кадровые решения Слуги народа, в частности, замену генпрокурора и смену тех кадровых позиций, которые были сформированы при президенте Порошенко, на новых людей. То есть Батькивщина, скорее всего, поддержит слом системы Порошенко. Однако некоторые уже заявленные Слугой народа решения, в частности, о создании рынка сельскохозяйственных земель, фракция Тимошенко, вероятнее всего, будет критиковать и выступать против. Также, я думаю, будут принципиальные разногласия в вопросах тарифной политики и других экономических вопросах.

Предварительно сообщалось, что фракция Слуга народа готова будет отдать оппозиции три должности в парламенте: пост второго вице-спикера парламента, главы комиссии по приватизации и главы комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Читайте такжеОппозиция Зеленскому в Раде вырисовалась вполне отчетливоОднако Слуга народа должна отдать больше должностей оппозиции. Поскольку, напомню, по регламенту Верховной Рады руководящие должности в парламенте распределяются по квотному принципу. Так, больше половины руководящих позиций должна получить партия Слуга народа, а приблизительно 40% руководящих – другие четыре фракции, которые все формально будут оппозиционными.

Как эти должности ОПЗЖ, Батькивщина, европейская солидарность и Голос поделят между собой? Это – вопрос договоренностей. Но, в любом случае, они должны получить не три должности, а больше.

Должность вице-спикера Верховной Рады, по логике, должна отойти оппозиции. Такая была у нас традиция. Подчеркиваю – именно традиция.

А вот квотное распределение руководящих должностей в комитетах – это норма регламента, и ее нужно придерживаться. То есть речь идет приблизительно о восьми-девяти должностях, которые должны занять представители оппозиции.

Как минимум, один комитет должен отойти Голосу, по два комитета – Батькивщине и Европейской солидарности, а также три комитета – фракции Медведчука.

А вот кому должна отойти должность вице-спикера – это решится в ходе договоренностей.

Если, например, эту должность получит представитель фракции Медведчука, тогда ОПЗЖ получит меньше руководящих должностей в комитетах. И наоборот.

Читайте такжеДве причины, по которым союз Зеленского и Вакарчука в Раде неизбеженС точки зрения интересов государства, учитывая пророссийские позиции партии Медведчука, будет большое сопротивление попыткам отдать должность второго вице-спикера пророссийской силе. Потому во избежание конфликтов и противостояния из-за этого лучше отдать должность вице-спикера другим фракциям. Благо, есть из кого выбирать. Это был бы оптимальный вариант.

Кроме того, три фракции – Батькивщина, Европейская солидарность и Голос – могли бы создать оппозиционную коалицию, чтобы избежать назначения человека из фракции Медведчука на должность второго вице-спикера. В украинском парламенте бывали разные формы взаимодействия фракций, в том числе и такая. Например, в парламенте, который был избран в 2012 году, тогдашняя Объединенная оппозиция, которую возглавлял Яценюк, сотрудничала с фракцией УДАР, и это давало свои позитивы. Да, не всегда. Но в некоторых случаях им удавалось "додавливать" правящую коалицию Партии регионов и коммунистов. Аналогичным путем можно двигаться и сейчас.

Единственное – учитывая то, какими были отношения между Порошенко и Тимошенко, им сложно будет договориться о таком объединении. Но хотя бы формально они могли бы объединиться, чтобы получить соответствующие должности, в частности, пост второго вице-спикера. Это было бы весьма целесообразным.

А должности в комитетах будут вопросом договоренностей между ОПЗЖ, Батькивщиной, Евросолидарностью и Голосом. На мой взгляд, это не принципиально. Потому пускай оппозиция сама решает между собой, кто что может получить.

Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

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