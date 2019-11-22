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Включать "заднюю" поздно: почему Зеленский игнорирует обстрелы на Донбассе

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

22 ноября 2019, 06:58

Зеленский уверен в том, что у него есть дипломатический талант. Но эти переговоры не принесут ему ничего, кроме разочарования общества.

Обстрел
Несмотря на разведение войск, на Донбассе не утихают обстрелы / УНИАН

Тот факт, что накануне встречи Нормандской четверки в Париже, на Донбассе стреляют чаще, чем обычно, следует воспринимать как своеобразный способ давления Кремля на Владимира Зеленского, чтобы тот не выдвигал РФ своих условий. Это четкий месседж Путина украинскому президенту: "Если ты не пойдешь на мои условия, то стрельба будет длиться все время твоей президентской каденции".

Важно понимать, что обстрелы не закончатся, пока не будет подписан какой-либо договор с РФ. И включать "заднюю" уже слишком поздно. Да и бессмысленно, ведь на данном этапе никакая Нормандская встреча ничего не даст. Потому что результат по Донбассу не нужен никому из лидеров, за исключением Зеленского. Все остальные под этим предлогом будут решать вопрос договора по газу и как раз для этого вытаскивают на встречу неподготовленного, молодого украинского президента. И, я убежден, для самого Зеленского станет большой неожиданностью, если разговор пойдет не о Донбассе, а о газе.

Просто непонятна та скороспелость, с которой президент Зеленский хочет до Нового года одним махом решить сразу ряд проблем – установить мир на Донбассе, отдать землю и получить российский газ.

Читайте такжеВ шаге от Приднестровья, или Чего ждать от" нормандской" встречиСкорее всего, он до сих пор не понимает, что это все не делается вот так, с кондачка. Зеленский уверен в том, что у него есть дипломатический талант – пятнадцать лет пребывания в 95 квартале сформировали у него убеждение в том, что он удачливый человек. Он, вероятно, думает, что раз он остроумный, то приедет и все решит. Хотя здесь нужны другие факторы - соотношение сил, перспективы, сила давления и так далее.

Уже давно все понимали, что войну нужно как-то останавливать, но не за счет грабительского мира. Тем более, что хорошо заметно, что Зеленский едет в Париж без дипломатов. Вернее, с ним едет тройка "великих" дипломатов, которая никогда не знала, что они будут дипломатами. Ермак еще год назад ничего не знал о дипломатии, Богдан тоже мог заниматься дипломатией разве что под крылом у Азарова, как и Пристайко никогда не думал, что когда-то станет министром иностранных дел. И это при том, что со стороны Франции, России и Германии идут мощные дипломатические команды, в то время как с нашей стороны едет сборная солянка.

Ведь у других участников, ни у Германии, ни у Франции, нет никаких рычагов давления на Россию -  ни экономических, ни политических. Они могут лишь рассчитывать на моральное потрясение Путина, что он вдруг поймет, что поступает плохо. Но это, как все понимают, невозможно.

А потому единственное, на что они могут пойти – пообещать Путину смягчения антироссийских санкций в обмен на прекращение огня и разведение войск, уже не говоря о подписании каких-то документов по Донбассу. Ведь есть часть проектов, которые ведут французские и немецкие фирмы с Россией и для этого им было бы на руку послабление со стороны властей.

Но для нас результаты грядущей встречи куда тяжелее, и, в первую очередь, тяжелы они для самого президента. Ведь эти переговоры не принесут ему ничего, кроме разочарования общества и закрепления в нем тезиса о том, что Зеленский пытается повторить судьбу Порошенко.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

обстрелы нормандская четверка разведение сил Виктор Небоженко
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