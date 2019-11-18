Россия атаковала ВСУ со своей территории: один боец тяжело ранен

Российские военные сбросили на украинское село боевую гранату / УНИАН

Военнослужащие России со своей территории осуществили масштабную атаку на украинские позиции у села Сизое Луганской области, в результате которой один боец ВСУ получил тяжелые ранения.

"Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают, это не случайный взрыв, ранение боевое. Сейчас за жизнь десантника борются врачи", - сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам журналиста, улики указывают на то, что атака была произведена непосредственно с территории России, поскольку Сизое примыкает к участку разведения в Станице Луганской. Он отметил, что данный населенный пункт ранее считался единственным спокойным на линии соприкосновения.

"Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Вполне вероятно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской. В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе", - отметил автор.

Бутусов добавил, что, несмотря на политические заявления, непризнанная война на украинской территории продолжается.

Как ранее сообщалось, в районе Петровского Донецкой области зафиксированы новые позиции боевиков на участке разведения сил и средств.

Напомним, 11 ноября в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения сил и средств.

Также 1 ноября завершился процесс разведения сил в Золотом Луганской области.