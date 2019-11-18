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Украина не может планировать свое будущее, надеясь на развал России – Пристайко

18 ноября 2019, 08:50

Правительство ставит перед собой более прагматичные цели.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не может планировать свою деятельность, надеясь на то, что рано или поздно произойдет развал России, как это прогнозируют многие эксперты

По его словам, есть и другой подход: давайте сделаем Украину максимально развитой, люди нас полюбят и перейдут на нашу сторону.

"Но мы видим пример Северной и Южной Кореи, где так не произошло. Другие люди говорят, что надо действовать как Германия: дождаться момента, стать сильнее и тогда провести выборы, и все будет хорошо. Германия не просто дождалась какого-то определенного момента. На их счастье развалился Советский союз. Это могло случиться, а могло не случиться", - сказал Пристайко в интервью РБК-Украина.

По его словам, планировать свои действия с надеждой на то, что Россия развалиться, нерационально.

"Мы ставим перед собой более прагматичные цели. Мы хотим достичь мира намного раньше. Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится. Нам бы не хотелось, чтобы это случилось возле наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем. Но наш интерес – первый, а что будет происходить в самой России – это уже потом", - резюмировал дипломат.

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Напомним, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что развал Российской Федерации неминуем, и Украина должна быть готова к этому. В то же время генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что страны Запада не допустят развала Российской Федерации как государства.

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