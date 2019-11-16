Отвод войск на Донбассе: в Петровском засекли новые позиции боевиков

В Петровском заметили новые позиции боевиков / Reuters

В районе Петровского Донецкой области зафиксированы новые позиции боевиков на участке разведения сил и средств.

Как рассказали в пресс-служба миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, об этом стало известно после изучения местности с помощью беспилотника ОБСЕ.

"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не была зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять человек в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах на юг от северного края участка разведения и примерно в 1 км на восток от западного края ", - отметили в пресс-службе.

В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции террористов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах на северо-запад от юго-восточного угла участка разведения.

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Напомним, 11 ноября в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения сил и средств.

Кроме того, 1 ноября завершился процесс разведения сил в Золотом Луганской области.