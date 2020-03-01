УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Эрдоган показал, что готов дать по зубам Путину

Игорь Семиволос

Директор Центра ближневосточных исследований

1 марта 2020, 07:39

Турки не могут сейчас начать широкомасштабное наступление, но уже продемонстрировали РФ, что при определенных обстоятельствах готовы жестко ответить.

false
Турция хочет склонить Россию и Сирию к переговорам на своих условиях

Турция, Россия и Иран в сирийском конфликте ведет свою стратегическую игру, и каждая из этих сторон пытается достичь максимально удобной позиции для себя на время переговоров. Каждая из сторон не исключает этого варианта и понимает, что переговоры являются частью конфликта и очень важно, чтобы через переговоры и решения, которые будут приняты, были закреплены результаты этой стратегической игры.

По состоянию на прошлый год, Россия и Башар Асад, ведя переговоры с Турцией, продолжали активно концентрировать усилия вокруг Идлиба для начала финальной операции по зачистке этой территории от, как они утверждают, террористов, и, соответственно, взятия под контроль почти всей территории и уже с этих позиций начинать любые переговоры или на международной арене, или отдельно с Турцией.

Читайте такжеСирийский серпентарий: чем закончится турецко-сирийское противостояниеВ свою очередь, для Турции эта ситуация была бы явно невыгодна, потому что она в этом случае получила бы очень мощную волну беженцев, враждебную страну у своих границ, которая однозначно поддерживала враждебные Турции курдские подразделения и направляла их против нее. Поэтому Турция пыталась максимально обеспечить безопасность этого анклава для того, чтобы сирийцы и россияне не начали наступление, а противоположная хотела как можно скорее его завершить и поставить все страны уже перед свершившимся фактом.

Эскалация началась буквально с начала этого года, и сирийцам удалось достаточно быстро сломить сопротивление мятежников. И, по сути, Турция оказалась в ситуации очень сложного выбора, так как перед этим она вела торги с Россией и эти торги ужасно раздражали ее союзников по НАТО. То есть, Эрдоган, с одной стороны, шантажировал НАТО, с другой проводил рискованную политику с Россией, рассчитывая через своих агентов влияния повлиять на Путина.

Получается так, что в этой ситуации россияне обманули Эрдогана и воспользовались этими переговорами для того, чтобы обеспечить стратегическое преимущество и начать наступление. Эрдоган это понял, и в результате он включился в игру.

Читайте такжеНападение России на турецкие войска: как отреагирует НАТО и какую выгоду УкраиныПонятно, что удар по турецким позициям то ли российскими, то ли сирийскими самолетами сделал ситуацию крайне сложной. Это очевидная эскалация, применены военно-воздушные силы, чего раньше не было. Мы видим, что сама идея введения беспилотной зоны в районе Идлиба фактически не дает Асаду возможности к наступлению с помощью массированных бомбардировочных атак россиян.

Турки, с теми ресурсами свободной сирийской армии, которые они имеют, просто не могут сейчас дойти до Дамаска или взять в осаду Халиб или Хамму и начать широкомасштабное наступление. Зато турки хотят продемонстрировать россиянам, что они способны не просто оказать сопротивление, но и осуществлять контрнаступление и при определенных обстоятельствах могут вообще поломать им всю игру. И это - напоминание, если Россия не согласится на условия Эрдогана и сирийцы не выведут свои войска со всех оккупированных территорий, то наступление продолжится.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для Главреду

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:39
"Кива умный": бывшая "слуга" рассказала о серых зарплатах во фракции - видео
07:39
Эрдоган показал, что готов дать по зубам Путину мнение
07:00
Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть Видео
06:53
Не ждите от Зеленского перезагрузки Кабмина и громких отставок мнение
06:33
Гороскоп на март-2020: Водолеев ждет удача в любви, а к Близнецам будет "липнуть зараза"
06:27
Мода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фото Фото
06:00
Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами
05:10
Кризис и паника: эксперт предупредил о крахе евро
04:48
Маникюр 2020 весна – в моде лавандовый маникюр и оранжевые ногти: фото Фото
04:44
Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові
03:30
Открыть эликсир жизни: астролог дала поразительный прогноз на март
02:02
Из Кабмина кого-то уберут, кого-то добавят, но точно не Тигипко - Арахамия Видео
01:36
В центре Москвы устроили массовое побоище из-за кроссовок: обнародовано жесткое видео Видео
01:10
Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки
00:47
Как коронавирус повлияет на курс гривни: эксперт дал прогноз
00:20
"Большая война": сокурсник Путина рассказал об операции спецслужб РФ
00:10
Обухом по голове – что готовит расписание магнитных бурь на март 2020
00:00
1 марта – какой сегодня праздник: Прощеное воскресенье, День кошек и весны Видео
29 февраля, суббота
23:53
В Киеве авто с пассажирами влетело в Русановский канал Видео
23:25
В Германии лютым коронавирусом заразились дети
22:41
"Дело рук русофобов": в России взбесились из-за отказа Украины праздновать 9 мая
22:15
Стрижки для квадратного лица 2020 – самые модные прически на весну: фото Фото
22:00
"Очень болен": Данилко шокировал признанием
21:31
Этап Кубка мира по биатлону оказался под угрозой срыва из-за опасной хвори
20:59
В США от коронавируса скончался первый человек
20:53
Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки
20:17
Кашлял и сморкался: Папа Римский подцепил жуткий вирус - подробности
20:04
Онуфрий влип в скандал из-за масштабных протестов в Черногории
19:57
"Много на себя взял": Пристайко поведал о резких разногласиях с Ермаком
19:46
Претендент на место Гончарука: Витренко оценил вероятность своего "взлета"
19:31
Легенду кино заперли в шикарном отеле из-за жуткого вируса
18:54
Чистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания Рады
18:25
В Черновцах госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус
17:57
Смертельный коронавирус "захватил" еще одну страну: что известно
17:43
Ехали в украинский Мариуполь: в Донецкой области поймали боевиков "ДНР"
17:25
Приват "ляжет": клиентам посоветовали запасаться наличными
17:02
Узвар с червяками и молью: под Черкассами разгорелся скандал из-за детского питания
17:01
Лекарства есть: Скалецкая рассказала о лечении украинцев от смертельного коронавируса Видео
16:39
США и талибы подписали историческое соглашение после 18 лет войны в Афганистане
16:22
Столкновения в Виннице: радикалы пошли на штурм суда Видео
16:12
"Он умер": появилось жуткое видео со смертельной вечеринки блогерши из РФ Видео
15:51
"Украина, не воюй": украинский боксер отметился странным заявлением об агрессии РФ
15:21
Легкая кето диета – меню на неделю и отзывы Видео
15:20
Мода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фото Фото
15:05
Визит Трампа в Украину: Пристайко дал разъяснение
15:00
Обсервация в Новых Санжарах: стало известно, когда украинцы поедут домой Видео
14:45
"Оставьте один на один": Эрдоган жестко обратился к Путину из-за Сирии Видео
14:36
В Киеве у ресторана устроили драку со стрельбой, есть раненые
14:30
Наложен запрет: в Украине наказали рыбаков, попавших в руки ФСБ в Азовском море Видео
14:12
"Нехай щастить": известного российского журналиста завернули на границе Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять