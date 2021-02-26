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Почему РФ не рискнет "вписаться" за Армению, даже если Пашинян уйдет

Игорь Семиволос

Директор Центра ближневосточных исследований

26 февраля 2021, 10:43

Любая эскалация – то ли на карабахском фронте, то ли попытка пересмотреть результаты войны-обойдутся Армении очень дорого, независимо от того, кто будет находиться у власти.

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Оппозиция Армении способствует усилению премьера Никола Пашиняна / Reuters

Армения больна реваншизмом, и эта болезнь может стоить слишком дорого для государства.

Если посмотреть на ситуацию внутри страны, то есть два ключевых момента.

Первый связан с тем, что и сам Пашинян в значительной степени является жертвой. Потому что в том, что произошло в результате сорокадневной войны, доля его вины не такая и большая, потому что это – результат политики, которую проводило руководство Армении на протяжении последних 20 лет по контролю этих территорий и неспособности наработать подход, который бы гарантировал безопасность армянского населения и статус Карабаха.

То есть Пашинян сейчас - человек, который вынужден в силу своего положения, выполнять непопулярные решения, с которыми он потом ассоциируется. И это для него - большая обуза.

Второй момент связан с обещанием Пашиняна провести внеочередные выборы в 2021 году, которых он всячески желает избежать и ищет для этого варианты.

Учитывая эти два обстоятельства, Пашинян - это хромая утка. И тот, кто пытается через силовые акции сбросить его и попытаться привести к власти кого-то другого, на самом деле делает медвежью услугу альтернативным кандидатам, потому что своей риторикой они усиливают действующего премьер-министра.

Читайте такжеМомент упущен: почему переворот в Армении снова рискует свестись на нетЗаявления Пашиняна о возможности военного переворота не имеют под собой почвы, потому что шансов по вернуть ситуацию в стране в сторону, более выгодную для Армении, практически нет. Поэтому армянам придется с этим жить, несмотря на эмоции и нежелание принимать ситуацию, в которой они оказались.

Любая эскалация – или на карабахском фронте, или же попытка пересмотреть результаты войны – также обойдутся Армении очень дорого, несмотря на то, кто бы сейчас не пришел к власти, будь это Пашинян, Кочарян (которого многие в Армении называет возможным альтернативным лидером) или кто угодно другой.

Ведь если одна из сторон нарушит соглашение и попытается пойти по пути эскалации, на это никто не будет обращать внимания. Мы уже видели, как развивались события уже после официального завершения войны в Гатрудском районе, где группа армянских военных высадилась для охраны нескольких населенных пунктов. В результате эта группа была захвачена, а населенные пункты были взяты под контроль азербайджанцами, и русские ничего не могли сделать.

Подобные провокации, конечно, могут повториться в любом другом районе, и не думаю, что азербайджанцы будут на это спокойно смотреть и просить россиян вмешаться. Потому что сначала они вмешаются сами, а уже потом уже по факту будут разбираться с русскими, если они захватят какой-то населенный пункт. Иными словами, несмотря на распиаренную роль РФ и присутствие ее контингента, российские войска вряд ли смогут остановить наступление азербайджанской армии, если ситуация выйдет из-под контроля.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

Игорь Семиволос новости Армении Конфликт в Нагорном Карабахе протесты в Армении
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