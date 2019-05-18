"Крым вернется в Украину": Яценюк прокомментировал День памяти жертв депортации крымских татар

Москва снова вытесняет крымских татар с родной земли, отметил Яценюк.
Освобождение полуострова от оккупантов — совместная задача Украины, крымских татар и всего свободного мира.
Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом, написал в Facebook лидер Народного фронта Арсений Яценюк в субботу, 18 мая, — в День памяти жертв депортации крымских татар.
"Вместе с крымскотатарским народом скорбим по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом", — написал он.
Яценюк напомнил, что с того времени прошло 75 лет, а сегодня Москва "снова вытесняет крымских татар с родной земли". "Крым превращают в сплошную военную базу, чтобы угрожать Украине и Европе", — отметил политик.
"Освобождение полуострова от оккупантов — совместная задача Украины, крымских татар и всего свободного мира. Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом", — подчеркнул лидер Народного фронта.