"Крым вернется в Украину": Яценюк прокомментировал День памяти жертв депортации крымских татар

Арсений Яценюк прокомментировал День памяти жертв депортации крымских татар / nfront.org.ua

Освобождение полуострова от оккупантов — совместная задача Украины, крымских татар и всего свободного мира.

Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом, написал в Facebook лидер Народного фронта Арсений Яценюк в субботу, 18 мая, — в День памяти жертв депортации крымских татар.

"Вместе с крымскотатарским народом скорбим по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом", — написал он.

Яценюк напомнил, что с того времени прошло 75 лет, а сегодня Москва "снова вытесняет крымских татар с родной земли". "Крым превращают в сплошную военную базу, чтобы угрожать Украине и Европе", — отметил политик.

"Освобождение полуострова от оккупантов — совместная задача Украины, крымских татар и всего свободного мира. Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом", — подчеркнул лидер Народного фронта.