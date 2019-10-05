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Названы условия разведения войск на Донбассе

5 октября 2019, 07:25

После разведения сил Украина не будет разбирать фортификационные сооружения.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил условия для разведения сил на Донбассе, которое, как планируется, должно стартовать в понедельник, 7 октября.

Отвод войск происходит на восьмой день после того, как в течение семи дней до этого соблюдался режим тишины, рассказал Пристайко в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

"Идея в том, чтобы вдоль всей границы отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, а тяжелое вооружение отводилось следующими шагами еще дальше и дальше", - рассказал Пристайко о договоренности, достигнутой лидерами на одном из саммитов.

Министр уточнил, что информацию о наличии нарушения режима тишины в конкретной точке должна зафиксировать ОБСЕ.

"Если СММ ОБСЕ говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, тогда мы не разводим", -  сказал Пристайко.

Он также подчеркнул, что Украина не будет разбирать фортификационные сооружения.

"Как раз в этом идея, что украинские войска смогут вернуться", - отметил Пристайко.

Министр добавил: "Я хочу напомнить, что наш выбор с вами – это принести мир и избежать гибели наших ребят. Для этого нужно, чтобы в тебя не стреляли, и ты не стрелял".

По словам Пристайко, именно с этой целью и применяется практика разведения войск на определенное расстояние.

Напомним, ранее  глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что "формула Штайнмайера" предусматривает проведение демократичных выборов по украинским законам на оккупированных территориях Донбасса. Результаты волеизъявления должна признать миссия ОБСЕ.

Донбасс ОБСЕ разведение сил Вадим Пристайко новости Украины
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