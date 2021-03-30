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Ощадбанк проиграл России дело об украденном имуществе в Крыму

30 марта 2021, 20:59
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Руководство Ощадбанка намерено обжаловать решение Парижского апелляционного суда в Верховном суде.

Ощадбанк
Ощадбанк проиграл суд России / фото: rbc.ua

Решение Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации сегодня отклонил Парижский апелляционный суд, пишет пресс-служба Ощадбанка.

"Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - заявили в банке.

Ощадбанк планирует обжаловать решение Парижского апелляционного суда перед Верховным судом.

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"Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делах с участием России", - добавили в пресс-службе банка.

  • Ранее Главред писал о том, что руководство государственного Ощадбанка готово в очередной раз продлить срок действия пенсионных карточек жителей ОРДЛО ‒ в этот раз на три месяца.
  • Данное предложение было озвучено на заседании гуманитарной подгруппы. Дополнительной информации по этой теме представители украинской делегации не предоставили.
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