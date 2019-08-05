Хранители 2019: в новом трейлере подняли вопрос расизма

Хранители 2019: дата выхода и актеры / скриншот

Сериал Хранители почти полностью разрабатывал Дэймон Линделоф, который сам писал сценарий, и принимал участие в создании сериала на всех стадиях.

В сети появился дублированный русский трейлер, который раскрывает проблемы общества того времени - расизм, отсутствие свободы слова, полицейское государство и тд.

Дэймон Линделоф признался, что пытался связаться с создателем комикса Аланом Муром, но был раскритикован и поношен - Алан Мур не любит, когда кто-то пытается экранизировать его комиксы.

Хранители 2019 Сюжет

На дворе в сериале Хранители - 2019 год, только это параллельный мир. В США президент уже несколько десятилетий Роберт Редфорд, который несколько раз баллотировался, а потом просто отменил ограничение сроков. Шоуранер решил показать, что будет, если у власти долго пробудет белый мужчина - так что угнетение других рас, ЛГБТ, нарушение прав человека - это основа сериального мира. Не удивительно, что на этом фоне полицейские надевают маски, чтобы вершить правосудие. К слову, чтобы вершить волю президента, они также надевают маски.

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Официально признано, что действия сериала происходят после того, как Доктор Манхэттен сбежал на Марс (в фильме 2009), однако сюжетной связи с фильмом либо комиксами ничтожно мало.

Хранители 2019 список актеров

Реджина Кинг — Анджела Абрахам

Дон Джонсон — шеф Джадд Кроуфорд

Тим Блейк Нельсон — Зеркало

Луис Госсетт-мл. — Старик

Аделаида Клеменс — пират Дженни

Эндрю Ховард — Красный Страх

Джереми Айронс — Эдриан Вайдт

Том Мисон — Маркос Маэс / Мим

Сара Викерс — Эрика Мэнсон / Марионетка

Фрэнсис Фишер — Джейн Кроуфорд

Джейкоб Минг-Трент — Панда

Яхья Абдул-Матин II — Кэл Абрахам

Аделинн Спун — Эмма Абрахам

Джин Смарт — агент Лори Блейк

Шоуранер проекта - Дэймон Линделоф, он же сценарист. Николь Кэссел - режиссер сериала, композиторы - Трент Резнор и Аттикус Росс.

Сериал выходит 10 октября 2019, в нем будет 10 серий, и выйдут на канале НВО.

Хранители 2019 смотреть онлайн на русском трейлер:

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