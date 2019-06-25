Депутат Киевсовета Негрич предложил программу ремонтов в столице

Николай Негрич / negrich.kiev.ua

Депутат Киевсовета Николай Негрич предлагает подойти комплексно к ремонтам в столице и навести порядок с киевскими дворами. Об этом он рассказал в комментарии Апострофу.

Негрич убежден, что нужно отойти от практики точечных хаотических ремонтов.

"Это большой позитив, что мы сегодня ремонтируем и дома, и асфальт, и освещение в столице. Но надо перейти к комплексным работам. Определить дворы, где больше всего проблем, и начать с обновления асфальта, установки освещения и скамеек, замены дверей и окон в доме, обустройству свалок. В результате будем иметь полностью отремонтированный комфортный двор", - рассказывает Николай Негрич.

Депутат убежден, что таким образом можно обновить через несколько лет все дворы столицы.

"Сегодня наша задача - не просто ремонтировать там, где уже горит. А сделать спальные районы, где живут киевляне, комфортными, красивыми, удобными. Если начали ремонтировать в каком-то дворе асфальт, то давайте уже сделаем там скамейки, установим фонари, наведем порядок на клумбах. Чтобы за несколько лет полностью обновить все дворы столицы, предлагаю уже сегодня разработать и запустить программу "Комфортный двор". Через несколько лет будем иметь хороший результат ", - добавил Негрич.

Он также напомнил, что в этом году на ремонт придомовых территорий, модернизацию зданий и ремонт лифтов в Киеве было предусмотрено 4,75 млрд грн.

Напомним, что ранее Николай Негрич предложил установить камеры наблюдения на школьных площадках на период летних каникул.