УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Новый вирус атакует дипломатические учреждения и телеком-компании - исследование

10 июня 2021, 16:31

Под угрозой вредоносной программы оказались министерства иностранных дел нескольких стран.

хакеры
Новая вирусная программа атакует дипломатические учреждения / laowai.ru

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения - компании ESET предупреждают о новой вредоносной программе, которая атакует дипломатические учреждения и телекоммуникационные компании.

"Компания ESET – лидер в области информационной безопасности – сообщает об обнаружении новой APT-группы BackdoorDiplomacy, которая нацелена на министерства иностранных дел и телекоммуникационные компании. Для установки специального бэкдора Turian киберпреступники, как правило, используют уязвимые приложения на веб-сервере. Злоумышленники могут выявлять сменные носители, в частности, USB-накопители, и копировать их содержимое на основной диск", - сообщили в компании.

Согласно сообщению, среди целей группы BackdoorDiplomacy – министерства иностранных дел нескольких стран в Африке, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Кроме этого, под прицелом киберпреступников оказались телекоммуникационные компании в Африке и одна благотворительная организация на Ближнем Востоке.

Специалисты отмечают, что в каждом случае злоумышленники использовали похожие тактики и приемы, меняя инструменты даже в пределах близких географических регионов, что, вероятно, усложнило отслеживание вредоносной активности.

"BackdoorDiplomacy использует общие тактики и приемы заражения с другими группами киберпреступников. В частности, Turian, вероятно, является следующей версией бэкдора Quarian, который последний раз использовался в 2013 году в атаках на дипломатические цели в Сирии и США", – приводят в компании слова руководителя исследовательской лаборатории Жана-Яна Бутена.

По данным ESET, сетевой протокол шифрования Turian почти идентичен протоколу, который используется бэкдором Whitebird группы Calypso. Whitebird был развернут в сети дипломатических организаций Казахстана и Кыргызстана в то же время, что и бэкдор BackdoorDiplomacy (2017-2020).

В компании добавляют, что атаки BackdoorDiplomacy направлены на системы как Windows, так и Linux. Группа киберпреступников нацелена на серверы с портами, доступными в интернете, вероятно, используя недостаточную защищенность загрузки файлов или неисправленные уязвимости.

Во время некоторых атак использовались исполняемые файлы для сбора данных, которые были разработаны для поиска сменных носителей (в частности, USB-накопителей). Вредоносный код регулярно сканирует диски и, обнаружив сменный носитель, пытается скопировать все имеющиеся файлы в архив, защищенный паролем. Группа BackdoorDiplomacy может похищать информацию о системах, делать снимки экрана, а также записывать, перемещать или удалять файлы.

Отметим, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

ESET
Сейчас вы просматриваете новость «Новый вирус атакует дипломатические учреждения и телеком-компании - исследование». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Звезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-УкраинаЗвезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-Украина Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном праздникеБеременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике Украину ждет аномально холодная зима - климатологУкраину ждет аномально холодная зима - климатолог 9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженнымиПочему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными

Последние новости

16:50

Блюда из кабачков: невероятный рецепт запеканки

16:43

1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров

16:41

Гороскоп на завтра 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

16:33

Где посмотреть солнечное затмение 10 июня 2021: онлайн-трансляция Видео

16:31

Новый вирус атакует дипломатические учреждения и телеком-компании - исследование

Реклама
16:26

Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы Видео

16:19

Офис президента спорит с УЕФА: "лозунг на форме сборной - абсолютно оправданный" Фото

16:18

"Витя, где деньги?": суд взыскал с Медведчука почти 300 тысяч в пользу издательства книги о Стусе Видео

16:06

В Британии фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз

16:04

Россия высказалась о запрете лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины: "поучила жизни" Фото Видео

15:38

Родители сдали в детдом девочку, спасшую братьев и сестер из пожара Видео

15:18

"Метинвест" направит миллиард долларов на большой проект по производству холоднокатаного проката

15:17

Инфаркт: это упражнение может усилить риски Видео

15:16

Вышла особая версия культовой iOS 4 для всех Айфонов: как установить Видео

15:00

Им с детства снилась высота: рецензия на фильм На высотах Нью-Йорка Видео

14:42

Михаил Поплавский и Алина Гросу показали, как любовь спасет мир Видео актуально

14:30

Победительница Холостяка получила от любимого Mercedes за 2 миллиона

14:08

Ученые рассказали, когда лучше всего пить кофе Видео

14:00

Появились первые реальные фотографии контроллеров DualSense в красном и чёрном цветах Фото

13:49

Убийство мальчика-школьника в коллекторе: полиция задержала подозреваемого Видео

Реклама
13:40

Россияне, привитые вакциной Спутник V, не смогут попасть в Украину

13:00

Реальность, прости, реальность, прощай - рецензия и обзор фильма Форсаж 9 с Вин Дизелем

12:46

Принц Гарри обвинил BBC в клевете о его новорожденной дочери и готовится к суду

12:39

"Упакуем в автобус и на Закарпатье": мэр Ровно вызверился на ромов в городе Видео

12:12

Забраковали лозунг "Героям слава": УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020 Фото

11:57

Синоптик рассказала, где завтра в Украине ждать потопа Видео

11:50

Гороскоп на сегодня 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

11:49

Большая стройка: "Автомагистраль-Юг" тестирует уникальный комплекс против разрушения дорог Фото

11:35

"Не хватает семок и пивасика": Усик нарвался на критику УЗ и иронию в Сети из-за нового фото

11:24

Как будут считать пенсии без бумажных трудовых книжек - ответ Пенсионного фонда Видео

11:17

Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом

10:59

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

10:27

Звезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессию Видео

10:18

Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт Видео

10:09

Поплавский, Дорофеева и ВВ - обновился список участников бесплатного дня Atlas Weekend 2021

10:01

Пусть расцветают все цветы: в Крыжополе высадили посреди дороги громадный куст ирисов Видео

09:57

Угроза близко: Голубовская предупредила об опасности смертоносного COVID-19 из Индии Видео

09:30

Канье Уэст встреается с Ириной Шейк - уже официально

09:17

С праздником Вознесение Господне 2021: красивые поздравления и открытки Фото

09:01

Колоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газа

Реклама
08:53

Как законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног Москвы мнение

08:19

Коронавирус в Украине 10 июня: выявлено 1,8 тыс. новых больных

08:11

На Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика, не подвезшего его мать Видео

07:45

Толчки могут начаться в любой момент: эксперт объяснил причину землетрясений в Карпатах

07:37

Луна "отгрызет" треть Солнца: сегодня украинцы увидят уникальное солнечное затмение Видео

07:25

В Украине "талантливая артистка" годами выманивала у своих жертв деньги и золото

07:10

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

06:42

"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину

06:02

Беспредел и военное кумовство: как закон о побратимах превращает армию в ОПГ мнение

05:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять