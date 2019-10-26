"Агрессия со стороны Беларуси": замминистра обороны объяснился насчет скандального интервью

Александр Полищук / Фейсбук А.Полищука

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук объяснил ситуацию вокруг его интервью белорусскому сайту Charter97, которое было удалено вскоре после публикации.

Он подчеркнул, что запись разговора происходила почти за два месяца до того, как он стал замглавы Минобороны.

"Моя встреча с Хартией-97 состоялась в начале сентября этого года, практически за два месяца до назначения на должность заместителя министра. Я делился своими мыслями с белорусскими коллегами как частное лицо и эксперт негосударственной организации, а не государственный чиновник Министерства обороны", – написал Полищук в Facebook.

Он уверен, что его слова "исказили с целью манипулирования общественным мнением".

"Мне странно, почему отдельные украинские медиаресурсы подхватили эту откровенную ложь, а не обратились ко мне за разъяснением... Это я обратился к Хартии-97 с просьбой заблокировать доступ к материалу, поскольку некоторые позиции в нем потеряли актуальность сегодня. Я благодарен белорусским коллегам за понимание и публично приношу извинения за проблемы", – добавил замминистра обороны.

Отметим, что в интервью Charter97 Полищук призвал готовится к агрессии со стороны Беларуси, а также высказал мнение о том, что переговоры в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе "бесполезны".