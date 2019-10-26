Замминистра обороны призвал готовиться к агрессии из Беларуси, его интервью убрали с сайта

Александр Полищук призвал готовится к атаке из Беларуси / Thinktanks.by

С интервью Александра Полищука белорусскому сайту Charter97, которого недавно назначили заместителем министра обороны Украины, произошел скандал.

В материале, который датирован 25 октября, подчеркивается, что Полищук дал интервью накануне своего назначения в МО. При этом он сделал ряд резонансных высказываний.

В частности, он заявил необходимости подготовки Украины к военной агрессии со стороны Беларуси.

"Украина должна быть готова к тому, чтобы отражать военную агрессию или эскалацию возможной военной агрессии и со стороны Беларуси. В ходе учений "Запад-2017" со стороны российского и белорусского командования рассматривался сценарий, когда заходили на территорию Украины войска, чтобы "решить задачи безопасности границ". Мы это знаем и понимаем.

Я считаю, что одним сетчатым забором от Беларуси не отгородиться. У нас должна быть серьезная система обороны. Возвращаясь к тому, с чего я начинал, хочу сказать: обеспечить безопасность на всем протяжении границ с Россией и Беларусью, дать адекватный вооруженный отпор можно только через систему хорошо организованной территориальной обороны, которая будет готова буквально в течение пары часов дать отпор войскам вторжения. Не секрет, что от Беларуси до Киева хороших военных восемь часов ходу - и все, войска уже тут", - заявил Полищук.

Читайте такжеЛукашенко назвал Украину "общей бедой" Беларуси и ЕСОн также высказал мнение о том, что переговоры в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе "бесполезны".

На вопрос: "Переговорную площадку в Минске нужно закрывать?" – Полищук ответил: "Да".

"Она просто бесполезна, и, более того, она дает нынешнему правителю Беларуси какие-то дополнительные плюсы в его "диалоге" с западными партнерами. То есть он этим спекулирует для достижения своих собственных интересов. Я считаю, что такие прямые переговоры должны проходить, например, в Донецке. Это должны быть прямые переговоры наши с россиянами. Российская сторона должны быть гарантом безопасности", – объяснил Полищук.

Отметим, что спустя некоторое время после публикации интервью Полищука с сайта Charter97 было удалено. На сегодняшний день оно доступно лишь в кеше поисковой системы Google, а при поиске по сайту материал недоступен, причем осуществляется переход на страницу, на которой он ранее был опубликован.

В то же время на сайте Министерства обороны Украины опубликовали заявление, в котором говорится, что "отдельные источники в сети интернет распространяют информацию о якобы "позиции Министерства обороны Украины по минскому процессу".

"Минобороны официально сообщает, что указанная "информация" абсолютно не соответствует действительности, ведь оборонное ведомство Украины не формирует политику во время переговоров в Минске. Учитывая, что указанные "вбросы" активно распространяются российскими информационными ресурсами, считаем это абсолютной провокацией, направленной на дискредитацию Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, а также на срыв Минских договоренностей", – отметили в оборонном ведомстве.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война на Донбассе является конфликтом между Украиной и Россией.