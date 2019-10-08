Бацька заявил о войне Украины и РФ на Донбассе, в Кремле повторили мантру о "внутриукраинском конфликте"

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война на Донбассе является конфликтом между Украиной и Россией.

"И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины", - сказал он, выступая на международном форуме Минский диалог, передает БЕЛТА.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии с такой позицией белорусского лидера.

"Здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта", - сказал он.

Читайте также"Пожалуйста, помогите": Лукашенко попросил у Зеленского поддержкиНа вопрос, почему даже ближайшие союзники РФ придерживаются другого мнения и как найти одинаковый подход в данном вопросе, он сказал: "Здесь нужно не подход искать".

"Неважно, кто кем кого считает, здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой – проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", - цитирует Пескова УНИАН.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что Владимира Зеленского оставили один на один с проблемой Донбасса.