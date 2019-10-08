"Оставили один на один, камни бросают": Бацька заступился за Зеленского

Александр Лукашенко недавно встречался с Владимиром Зеленским / president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Донбассе.

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко во время форума Минский диалог.

Он также подчеркнул, что "и с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека".

Также президент Беларуси призвал "очнуться" для решения конфликта на Донбассе.

Читайте также"Что поставили, то и пьем": Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами и развеселили зал"Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам. Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что конфликт в Украине еще можно решить, "потому что диагноз установлен": "Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, Президент, - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко оговорился, выступая на форуме в Житомире с Владимиром Зеленским.