Самый "старый": в ООН озвучили ошеломляющие данные по Донбассу

ООН / Reuters

Агрессия Российской Федерации против Украины продолжается уже больше пяти лет. За это время 1,4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.

По данным ООН, среди людей, которые остались жить на оккупированных территориях Донбасса, примерно 30% пенсионеров. Именно этот факт и делает конфликт на Донбассе самым "старым".

Кроме того, более полумиллиона пенсионеров Донбасса не могут получить пенсию.

"Более 560 000 пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических преград", – говорится в сообщении ООН в Twitter.

Напомним, что министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда признала, что Украина не в состоянии выплатить пенсии на временно оккупированных Российской Федерацией территориях